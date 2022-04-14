В Мариуполе погиб военный из Краснодарского края

Краснодарский край

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

10 апреля в Мариуполе погиб Тимур Машуков из Мостовского района. Его похоронят в Адыгее

В группе «ВКонтакте» газеты «Предгорье» сообщается, что во время «военной специальной операции» в Украине погиб выпускник школы № 2 поселка Мостовского Тимур Машуков. Газета уточняет, что его убил снайпер в Мариуполе 10 апреля. По данным газеты, военного похоронят на кладбище аула Ходзь в Адыгее 14 апреля в 13:00.

В администрации Краснодарского края Юга.ру подтвердили гибель военного с таким именем и фамилией.

Ранее Юга.ру писали, что во время «военной спецоперации» в Украине погиб кубанский летчик Олег Доля. Он находился в составе экипажа из шести человек.

1 апреля газета «Знамя Труда» в Тимашевском районе сообщила о смерти военного из Краснодарского края Демьяна Мозгового. 36-летний местный житель служил в танковых войсках и погиб во время «специальной военной операции». До этого в Украине во время «специальной военной операции» погиб замкомандующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Он родился и учился в Киеве.

Армия Мостовский район Украина

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