В Мариуполе погиб военный из Краснодарского края

10 апреля в Мариуполе погиб Тимур Машуков из Мостовского района. Его похоронят в Адыгее

В группе «ВКонтакте» газеты «Предгорье» сообщается, что во время «военной специальной операции» в Украине погиб выпускник школы № 2 поселка Мостовского Тимур Машуков. Газета уточняет, что его убил снайпер в Мариуполе 10 апреля. По данным газеты, военного похоронят на кладбище аула Ходзь в Адыгее 14 апреля в 13:00.

В администрации Краснодарского края Юга.ру подтвердили гибель военного с таким именем и фамилией.