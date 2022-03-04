В Краснодаре появилось множество баннеров, билбордов и листовок с символом Z

Аналогичные баннеры появились и на общественном транспорте. Юга.ру обратились за пояснением в пресс-службу администрации города, так как ролик с буквой Z транслируется и на экране на стене мэрии. Оперативного комментария получить не удалось, вопросы о финансировании, стоимости и инициаторе проекта остаются без ответа уже сутки.

Вместе с этим чиновники в своих социальных сетях и на сайтах мэрий начали публиковать обращения к гражданам в связи с событиями в Украине и проходящей там специальной военной операцией. Такие публикации сделали, в том числе, мэр Сочи Алексей Копайгородский и мэр Краснодара Андрей Алексеенко . Обращение Алексеенко начинается со слов «сейчас главная задача нашей армии — удалить раковую опухоль фашизма с тела братской Украины, сделать это без жертв со стороны мирного населения, и Вооружённые силы РФ справляются с поставленными задачами».

На сайтах некоторых администраций начали появляться пресс-релизы о проведении патриотических акций. Пресс-служба мэрии Сочи рассказала об акции «Своих не бросаем!» в поддержку президента России Владимира Путина и российской армии. В городе прошел флешмоб, там выстроили автобусы в форме буквы Z. А волонтеры сочинского отделения партии «Единая Россия» раздали водителям наклейки на машины с надписью «Za наших!».

Также на сайте администрации опубликован пресс-релиз о том, что к акции присоединились сочинские хоккеисты, но речь идет не о ХК «Сочи», а о любительских клубах. В инстаграм-канале администрации Горячего Ключа также появилось сообщение об участии в акции с хештегом #своихнебросаем, но без указания авторства. В публикации утверждается, что к флешмобу присоединились «сотни тысяч кубанцев».