На Кубани активистов оштрафовали на 120 тыс. рублей по новой статье о дискредитации ВС РФ. Одного наказали за плакат, второго — за надпись на тротуаре

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Суды Краснодарского края начали рассматривать дела по новой статье КоАП РФ о дискредитации военных. Несколько человек получили штрафы в сумме на 120 тыс. рублей

14 марта в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что в Анапе и Туапсе вынесли первые приговоры по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

Статья введена в КоАП РФ Федеральным законом от 4 марта 2022 года, который подписал президент России Владимир Путин. Санкции статьи предусматривают наказание за распространение недостоверной информации о действиях ВС РФ. В случае административной ответственности максимальный штраф составляет 100 тыс. рублей. При уголовной обвиняемому может грозить до 15 лет колонии.

Так, в Анапе на 40 тыс. рублей оштрафовали мужчину, который вышел на одиночный пикет 6 марта с плакатом с отсылками к «специальной военной операции» в Украине, которые теперь в России считаются противозаконными. В суде мужчина себя виновным не признал. Сам плакат у него конфисковали.

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В Туапсе оштрафовали мужчину на 50 тыс. рублей по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ за то, что он 13 марта нарисовал на тротуаре надпись, «направленную на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности...».

Ранее другого фигуранта из Туапсе оштрафовали по этой же статье на 30 тыс. рублей. Не уточняется, за какое именно действие он получил штраф.

Анапа Правосудие Туапсинский район Украина

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