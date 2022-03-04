Огромные очереди и несколько часов ожидания на кассах. Фото последнего дня работы IKEA Адыгея-Кубань

Юга.ру решили узнать, как выглядит последний (минимум на ближайшие три месяца) день работы IKEA Адыгея-Кубань, которая находится через мост от Краснодара

Что происходит. Магазины крупной шведской сети IKEA в России закрываются с 4 марта до 31 мая. Такое решение компания приняла из-за ситуации в Украине, где сейчас проходит «специальная военная операция». Магазины временно приостановят импорт, экспорт и процессы производства. По всей России компания создала около 15 тыс. рабочих мест. В пресс-службе IKEA сообщили, что все сотрудники продолжат работать в штатном режиме с сохранением заработной платы и всех льгот в течение трех месяцев.

Что говорят люди. После появления этой информации в магазине компании в Республике Адыгея 3 марта возник ажиотаж. Юга.ру решили посмотреть, как выглядит последний перед временным закрытием день работы магазина и поговорить с покупателями. Журналист Юга.ру провел анонимный опрос клиентов шведского магазина, начиная с пассажиров бесплатного автобуса, который курсирует между Краснодаром и Адыгеей. В целом атмосфера в салоне автобуса была спокойной, во-первых, не все пассажиры, которые находились в там, ехали в IKEA, во-вторых, не все знали про ажиотаж, который происходил в те минуты в торговом центре.

«Я еду за подарками к 8 марта. Сегодня (3 марта) читала, что IKEA закрывается. Хочу успеть купить подарки. Больших покупок делать не собираюсь. Социальные сети я не смотрю, пока не знаю, что там происходит», — рассказала одна пассажирка. «Я тоже за покупками еду, но ничего серьезного покупать не собираюсь», — рассказал другая пассажирка. «Мне сказали, что там еду бесплатно раздают, еду туда поесть», — сказал мужчина.

Что происходило в самом магазине. Первое, что бросалось в глаза, это очередь, которая начиналась от входа в торговый центр Мега Адыгея-Кубань и тянулась до входа в IKEA. В очереди удалось поговорить с девушкой, которая рассказала, что приехала в магазин, «чтобы просто купить зеркальце», а от происходящего «она, конечно, в шоке».

© Фото Никиты Зырянова Юга.ру

За два часа до закрытия магазина персонал вывесил табличку перед входом, что «время ожидания в очереди составляет около 3 часов». Людей в магазин пускали большими группами, самый частый вопрос среди ожидающих у входа людей: «где вы взяли тележку». В торговом зале количество людей, по подсчетам журналиста Юга.ру, местами не отличалось от обычного выходного дня. Правда очередь в кассы начиналась не в складских помещениях, а в отделе растений — за несколько сотен метров до касс. Практически весь зал перед кассами был заполнен людьми, покупатели стояли с тележками, заполненными фурнитурой, предметами обихода: столы, стулья, кухонные принадлежности, сантехника. Кто-то вез к кассе искусственные растения.

© Фото Никиты Зырянова Юга.ру

Журналист Юга.ру поговорил с покупателем, у которого на тележке был разобранный кухонный стол, он рассказал, что «давно хотел купить стол на кухню, но руки не доходили. После информации о временном закрытии магазина — дошли». Подсчитать примерное количество людей на кассах не представлялось возможным, так как все хаотично двигались в разные стороны.

© Фото Никиты Зырянова Юга.ру

© Фото Никиты Зырянова Юга.ру

© Фото Никиты Зырянова Юга.ру

© Фото Никиты Зырянова Юга.ру