Внедрять российские стандарты в школы ЛНР будет бывший депутат Кущёвки

Официальный указ о назначении Мирошниченко на должность пока не опубликован. Но агентству ТАСС Евгений Мирошниченко подтвердил своё назначение на должность замминистра образования Луганской Народной республики. Чиновник заявил журналистам, что своей главной задачей видит интеграцию системы образования республики в российскую систему.

«Планируется на завтра мой приезд в республику. Задачи озвучены публично — интеграция образования ЛНР к российским стандартам. РФ помогает максимально, чтобы запустить школы к 1 сентября. Идут работы по восстановлению [школ], идет масштабная переподготовка и повышение квалификации преподавательского состава», — рассказал Мирошниченко.

Кто такой Евгений Мирошниченко? Родился в 1985 году. В 2007 закончил Донской государственный технический университет конструкторский факультет по специальности «Сервис и техническое обслуживание транспортных средств, машин и оборудования». В 2008 вступил в партию «Единая Россия». В 2009 избран депутатом Кущевского сельского поселения. В 2010 вошёл в президиум Совета молодых депутатов Краснодарского края Законодательного собрания края. В 2020 стал председателем Комитета Совета молодых депутатов Краснодарского края по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства. Также был директором АНО «Центр социально-экономических и политических коммуникаций». Некоммерческая организация зарегистрирована в станице Кущёвской.