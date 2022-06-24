В Краснодаре чиновники передали награды семьям погибших в Украине казаков-добровольцев

Краснодарский край

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  • Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Парад казаков в Краснодаре © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Награды передали семьям семи погибших казаков из Анапского, Славянского, Темрюкского, Брюховецкого, Успенского и Екатеринодарского районных казачьих обществ

Вице-губернатор Краснодарского края Алексей Власов написал в своем телеграм-канале, что в правлении Кубанского казачьего войска в Краснодаре вручили ордена «За Веру, Кубань и Отечество» 1 степени вдовам и семьям погибших в Украине казаков. Они уехали на территорию Украины из Анапского, Славянского, Темрюкского, Брюховецкого, Успенского и Екатеринодарского районных казачьих обществ.

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Также чиновники приняли решение установить на территории собора Александра Невского памятник в честь погибших в Украине казаков.

По словам Власова, сейчас в спецоперации участвуют более 1 тыс. казаков из Краснодарского края. Сейчас формируют новые отряды.

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре вдовам двух погибших в Украине военных передали медали и грамоты о присвоении звания Героя РФ.

Казачество Награды смерть Украина

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