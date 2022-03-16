В Сочи девушку оштрафовали на 100 тыс. рублей за пацифистские стикеры

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Жительницу Сочи задержали за расклейку пацифистских стикеров в магазине города. По двум эпизодам ее оштрафовали на 100 тыс. рублей

16 марта в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края сообщили, что в Хостинском районном суде рассмотрели дело жительницы Сочи, которая дважды (4 и 7 марта) расклеивала стикеры пацифистского содержания в магазине. На самих наклейках была написана запрещенная в России фраза, которая попадет под новую статью о дискредитации армии (ст. 20.3.3. «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности»).

«Рассмотрев материалы, суд пришел к выводу о доказанности вины фигурантки в совершении административных правонарушений. Она признана виновной по обоим фактам. В обоих случаях ей назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. рублей», — говорится в сообщении.

Ранее Юга.ру писали, что житель Краснодара получил 15 суток ареста за свастику на баннере с буквой Z. Сам баннер был установлен на территории мемориала «Вечный огонь».

Свобода слова Сочи Суд Украина

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