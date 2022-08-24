«Адреналина охота». Как в Краснодарском крае набирают на контрактную службу и кто туда идёт

22 августа, 10:00. Я подхожу к военному комиссариату Западного и Прикубанского округов Краснодара. На крыльце под небольшим навесом стоят мужчины. «Это очередь?» — спрашиваю с надеждой. «Нет, внутри свободно, иди», — отвечает один из них. 27 июля губернатор Краснодарского края заявил, что в зону проведения СВО отправились 1,5 тысячи добровольцев из Краснодарского края. «Жители сами приходят в военкоматы, где реализуют их законное право стать добровольцами. Это лучший показатель среди регионов страны. Вениамин Кондратьев уверен — таких результатов удалось достичь благодаря правильной организации патриотической работы на Кубани и отличной подготовке будущих защитников Родины», — пишут журналисты портала «Кубань 24», который принадлежит администрации края. Но в комиссариате на два городских округа ажиотажа нет: поток людей совсем незначительный. Кто-то приходит получить военный билет, другие поставить в документе ту или иную отметку или печать, получить какие-то справки, прикрепиться к военкомату по месту прописки. Те, кто пенсионного возраста — снимаются с учёта. По ступенькам спускаются двое мужчин. На вид им около 40 лет, плотного телосложения, можно сказать даже с лишним весом, одеты в шорты и футболки. — Ты Z или V будешь клеить? — спрашивает один.

— Думаю, Z, — отвечает ему собеседник.

— Ну я тогда V себе возьму. На вопрос контрактники ли они в унисон отвечают: «Да, а что?». Представляюсь и прошу их рассказать о службе. «Нам нельзя о таком распространяться», — хмуро говорит один из них и идёт в сторону припаркованных машин. «Я не прошу вас раскрывать государственную тайну», — не унимаюсь я. Друг, который представился Леонидом, оказался лояльнее к журналистам. «Поеду родину защищать. Я вообще из Перми. Принёс паспорт, военный билет, 15 минут делов и всё. Медкомиссия у меня уже была пройдена. Завтра вот в «девятку» поеду, там тоже что-то смотреть будут по здоровью. Там же сразу распределят, и отправляюсь в пункт назначения. Ничего не боюсь», — рассказал мужчина.

Военный комиссариат Западного и Прикубанского округов Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Называемая в народе «Девятка» — Краснодарский краевой сборный пункт военного комиссариата, где происходит распределение на службу. Расположен на улице Ярославской, 130, микрорайон 9-й километр. Здесь каждый будущий военный проходит медицинский осмотр, дактилоскопическую экспертизу, тестирование на морально-деловые качества и профессиональную пригодность.



В сборному пункте также выдают военную форму и персональные банковские карты, на которые будут перечислять зарплату. Худощавый парень среднего роста обращается к человеку за стеклом, который сидит при входе в комиссариат: «Мне контракт подписать. В пятницу уже здесь был, пришёл с документами. Пропустите, пожалуйста». Сработал замок, дверь со скрипом открылась. Мужчина пробыл в здании около получаса. Александр приехал на Кубань с Урала, жил в Сочи. Мужчине 31 год. С женой развёлся, есть ребёнок. Александр говорит, что задумался о подписании контракта сразу 24 февраля, решился только сейчас. Информацию о наборе видел много раз в интернете. Оставил работу в Сочи, приехал в Краснодар и пошёл в военкомат. Сказал, что желающих не много, очереди в кабинет нет, за ним занимали всего двое.

Не могу объяснить свою мотивацию, не знаю. Адреналина охота. Меня никто не поддержал, ни мать с отцом, ни друзья. Но насильно они меня тут удержать не могут

«Страшно, как без этого. Понимание того, куда ты идёшь, присутствует. Понимание того, что там творится. Я общался с людьми, у которых есть друзья, которые оттуда пришли, прошли этот ад, видели всё это. У одного знакомый в машине ехал и подорвался на мине. Из всех пассажиров только он остался жив», — рассказал мужчина.

На остановках и билбордах в Краснодаре появилась реклама службы по контракту. Ссылка на плакатах ведёт на сайт Министерства обороны Российской Федерации. «Поступая на военную службу по контракту, вы выбираете стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус», — гласит текст на странице. Какое будет вознаграждение за выполнение задач на территории Украины (Александр собирается именно туда), он не знает. Говорит, в военкомате такую информацию не предоставляют. «Я узнаю об этом только завтра на «девятке». Сначала медик там меня ещё раз осмотрит, потом пообщаемся с военным комиссаром — он всё расскажет. Что, как, за какие заслуги, там ещё какие-то надбавки есть», — пояснил Александр.

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

© Скриншот страницы сайта gorodrabot.ru

© Скриншот страницы сайта gorodrabot.ru

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

© Скриншот страницы сайта krasnodar.hh.ru

Как написал «Кавказ. Реалии» (СМИ признано иноагентом), в Армавире появились объявления местного военного комиссариата о наборе контрактников для участия в специальной военной операции в Украине. Им обещают более 1,9 млн рублей в месяц, но только за участие в активном наступлении.



В объявлении приведена подробная таблица выплат военнослужащим, в том числе 4 тыс. 240 рублей суточных и ежемесячное довольствие от 35 тыс. рублей для рядовых до 65 тыс. рублей для лейтенантов. Кроме того, военкомат обещает дополнительные выплаты — 8 тыс. рублей в сутки за участие в активных наступательных действиях и по 50 тыс. рублей за каждый километр продвижения при наступлении в отряде Шторм. Таким образом, рядовой может максимально получить 1,909 млн рублей в месяц, лейтенант — 1,956 млн рублей.



На сайте по поиску работы hh.ru зарплаты скромнее: военным предлагают от 25 тыс. рублей до 200 тыс. руб. Также Александр рассказал, что есть много так называемых резервистов по контракту. Каждый месяц их на два-три дня забирают на обучение. «Слышал, что нас сначала могут отправить в Абхазию или под Ростов. Я в армии служил, можно сказать, в такой же горячей точке, был сапёром. Но не факт, что меня в этой сфере оставят. Я разговаривал здесь с военкомом, рассказал о своих навыках. Что как специалист всё знаю и умею. Он ответил, что гарантии 100%, что меня отправят сапёром, нет», — пояснил Александр.

Информационный листок на двери военного комиссариата Западного и Прикубанского округов Краснодара © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру