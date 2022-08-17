СМИ: Мэр Краснодара Алексеенко возглавит Совет министров Харьковской области

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру
    Андрей Алексеенко © Фото Антона Быкова, Юга.ру

17 августа сразу несколько СМИ Краснодарского края написали о том, что мэр Краснодара Андрей Алексеенко возглавит Совет министров Харьковской области

О назначении Алексеенко на высокий пост в правительство Харьковской области написало большинство кубанских онлайн-СМИ со ссылкой на телеграм-канал ведущего Владимира Соловьёва, у которого этот пост опубликован как эксклюзивная информация. Слухи о возможном новом назначении главы администрации Краснодара в общественно-политических пабликах края распространялись уже несколько месяцев. 

«Новое назначение выглядит крайне логичным с учетом бойцовских качеств, солидного послужного списка и амбиций Андрея Алексеенко. И другой немаловажный, если не самый главный аспект — во главе кабмина Харьковской области будет успешный и системный российский управленец, который сделал блестящую карьеру в одном из самых развитых регионов страны. Очевидно, что Россия пришла на освобожденные территории навсегда» — написал в телеграм-канале Соловьёв.

  • © Скриншот www.google.com/maps/
    © Скриншот www.google.com/maps/

30 июля мэр Краснодара Андрей Алексеенко объявил сбор гуманитарной помощи городу Купянску в Харьковской области, где проходит специальная военная операция. В своем телеграм-канале Алексеенко уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». Об этом написал и сайт краевой администрации.

10 августа стало известно, что мэр Краснодара посетил Харьковскую область в рамках шефства. Телеграм-канал «Харьковская народная республика» опубликовал видео-интервью с Алексеенко, в котором корреспондентка спрашивала его о «вчерашнем визите в Балаклею, Изюмский район».

Чиновник сказал, что целью поездки была оценка ущерба от боевых действий инфраструктуре — школам, детсадам, котельным и дорогам. Приоритетными задачами он назвал подготовку к отопительному сезону и начало учебного года в школах.

17 ноября 2021 года Андрей Алексеенко стал мэром кубанской столицы. А в декабре на Алексеенко завели уголовное дело. Но дальше оно не пошло, релиз СК о возбуждении дела был удален, а мэр продолжил работу. 

Андрей Алексеенко Краснодар Украина Чиновники

Все материалы по теме:

Новости

В Краснодаре задержали мужчину, который 21 год назад убил человека и все это время скрывался
В Кропоткине хотят готовить и разливать «кубанскую колу», но никто не объясняет, что это
В Сочи хотят изъять земли компании «Краснополянская косметика». Генпрокуратура считает, что их не используют, но там выращивают сырье
Мэр Краснодара досрочно подал в отставку. Что случилось?
Какие фильмы можно посмотреть в Краснодаре с 18 августа
В Краснодарском крае мужчина хотел застрелить своего знакомого, но промахнулся

Лента новостей

Реклама на сайте