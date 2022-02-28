Утром 28 февраля силовики пришли с обыском к Александру Коровайному. Ранее он высказывался против «военной операции» в Украине

Напомним, 24 февраля ТАСС процитировал объявление президента Путина о «специальной военной операции» в Украине. Незадолго до этого Россия признала Луганскую и Донецкую республики и приняла десятки тысяч эвакуированных оттуда людей. После начала «операции» люди по всей России стали выходить на улицы в знак протеста.

28 февраля в 06:34 бывший депутат Ейского района Александр Коровайный опубликовал три сообщения подряд в своем телеграм-канале: «У меня обыск», «Нужен адвокат», «Не дают позвонить». В ФСБ журналистам Юга.ру сказали, что у ведомства нет информации по обыску. В 10:23 краснодарская активистка Яна Антонова написала, что Коровайного отпустили, но у него изъяли всю технику.

Адвокат Михаил Беньяш сообщил, что к Коровайному пришли из-за дела о мошенничестве: якобы неизвестные украли у женщины 21 тыс. рублей, а техника в доме экс-депутата может содержать информацию по уголовному делу. Адвокат также показал фотографии постановления об обыске и изъятии устройств, в котором изложена суть уголовного дела. Согласно документу, его возбудили 17 января по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору или с причинением значительного ущерба). Журналистка Юга.ру уточнила, выступает ли Беньяш в качестве защитника Коровайного — адвокат ответил отрицательно и сказал, что подробности об обыске ему передала помощница экс-депутата.

Сам Коровайный еще не рассказывал о подробностях обыска в своем канале. Он появлялся в сети 11 часов назад. Журналистка Юга.ру не смогла с ним связаться.

Отметим, что Коровайный с 13 февраля распространял петицию под названием «Нет войне!» партии «Яблоко», членом которой он является. Также он сообщал о звуке взрыва в Ейске 25 февраля и о просьбе делиться зарплатой с беженцами из ЛНР и ДНР, которую озвучили некоторые руководители бюджетников.