Мэр Краснодара Андрей Алексеенко сообщил о посещении Харьковской области в зоне специальной военной операции

Вечером 10 августа телеграм-канал «Харьковская народная республика» опубликовал видео-интервью с Алексеенко, в котором корреспондентка спрашивала его о «вчерашнем визите в Балаклею, Изюмский район». Чиновник сказал, что целью поездки была оценка ущерба от боевых действий инфраструктуре — школам, детсадам, котельным и дорогам. Приоритетными задачами он назвал подготовку к отопительному сезону и начало учебного года в школах. «Достаточно серьезные обстрелы были по городу. К сожалению, до настоящего момента они продолжаются. Есть значительные повреждения линии энергопередач, отсюда нет электроэнергии в системе водоснабжения. Своевременно восстанавливают, точнее — по возможности восстанавливают, когда прекращаются обстрелы. Школы повреждены, котельные нет», — рассказал Алексеенко.

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Он заявил, что населенные пункты Харьковской области «есть в хорошем состоянии, где требуется мелкий ремонт, а есть такие, которые требуют значительных, капитальных вложений». Чиновник уточнил, что ему удалось посетить все районы и практически все населенные пункты Харьковской области, за исключением Казачьей Лопани — поселка на границе с РФ. 22 июля «РИА Новости» со ссылкой на телеграм-канал ХНР заявили, что «жизнь местных жителей «превратилась в ад». <...> было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область».

Как сообщали Юга.ру, 30 июля мэр Краснодара начал контролировать сбор и отправку гуманитарной помощи Купянску — городу в зоне специальной военной операции. Он уточнил, что губернатор Вениамин Кондратьев поручил ему координировать «шефство, которое Краснодарский край взял над Харьковской областью». 3 августа глава Адыгеи Мурат Кумпилов объявил, что республика взяла шефство над Геническим районом Херсонской области в зоне специальной военной операции. Юга.ру спросили краевую администрацию, как организовано шефство над Купянском в Краснодаре и из какого бюджета выделены деньги. 5 августа редакция получила официальный ответ, в котором пресс-служба администрации сообщила о запросах в отраслевые ведомства, а ответы на их основе обещала прислать не раньше 21 августа. По данным РБК, за последние месяцы 39 регионов РФ объявили о помощи муниципалитетам в зоне СВО. 31 мая «Ведомости» поясняли: «О запуске этого процесса по решению президента 19 мая заявлял первый замруководителя кремлевской администрации Сергей Кириенко, курирующий ДНР и ЛНР со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 20 мая уточнял, что регионы могут сами оказывать поддержку ДНР и ЛНР, юридических документов для этого не требуется: «Регионы по своему усмотрению <...> могут брать в подшефные другие регионы». В координации этой работы тем не менее участвует Москва».