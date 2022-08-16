В Крыму опять взорвался склад боеприпасов. Местных жителей эвакуируют

Краснодарский край, Крым

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  • © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/chpkrasnodara
    © Скриншот из телеграм-канала https://t.me/chpkrasnodara

16 августа утром в Крыму в селе Майское Джанкойского района, по данным Министерства обороны, произошло возгорание на площадке временного хранения боеприпасов

Утром 16 августа в соцсетях стали появляться видео сильного пожара в селе Майское Джанкойского района Крыма. На кадрах отчетливо слышны хлопки. Очевидцы сообщают, что место пожара — это склад боеприпасов. Позже администрация поселения подтвердила СМИ, что горит трансформаторная подстанция, а также произошла детонация на складе боеприпасов.

Как сообщили агентству «РИА Новости» в силовых структурах Крыма, трансформаторная подстанция загорелась после сильного хлопка. На место происшествия утром выехал глава республики Сергей Аксёнов. Жителей близлежайщего села эвакуируют.    

  • © Скриншот https://yandex.ru/maps/
    © Скриншот https://yandex.ru/maps/

Минобороны РФ официально подтвердило, что произошло возгорание на территории площадки временного хранения боеприпасов одной из воинских частей. В ведомстве отметили, что серьезно пострадавших нет. 

Сергей Аксёнов в своем телеграм-канале написал, что в результате происшествия есть двое пострадавших. 

«На данный момент продолжается детонация. Есть двое пострадавших среди гражданского населения, их жизни ничего не угрожает. Идет эвакуация жителей, для обеспечения безопасности людей выводят за пятикилометровую зону. Задействованы силы МЧС, Минобороны РФ, Росгвардии, экстренные службы» .

Причины детонации пока официально не называют. Это не первый подобный инцидент в Крыму.

Юга.ру писали, что 9 августа на территории военного аэродрома Саки в курортном городке Новофедоровка произошла серия взрывов. По версии Минобороны РФ, на складе сдетонировало несколько авиационных боеприпасов. В результате погиб человек, ещё 13 пострадали. Есть повреждения в 62 многоквартирных домах. 

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