В Анапе назовут казачий класс именем погибшего на Донбассе атамана

1 сентября в анапской школе №5 первому казачьему классу присвоят имя погибшего в спецоперации атамана Владислава Нутрецова. Учебный год начнут с патриотической лекции



В ближайшее время решение официально утвердят на собрании с участием педагогического коллектива и родительского комитета. Педагоги и представители Анапского районного казачьего общества проведут классные часы для первоклассников и их родителей, где расскажут о подвиге Владислава Нутрецова и других защитников, которые добровольно отправились на Донбасс после начала спецоперации. Об этом корреспонденту Юга.ру сообщили в администрации Анапы.

Возле кабинета первоклассников установят памятную табличку. По информации руководства школы «данное решение призвано увековечить память о человеке, который является примером мужества, стойкости, решительности и самоотверженности во имя любви к Родине»‎.

Владислав Нутрецов был атаманом хуторского общества Южного и Западного округов Анапы. Ему было 55 лет. В молодости служил в Афганистане, имел боевые награды. После начала спецоперации отправился добровольцем на Донбасс в составе сводного казачьего батальона «Кубань». В семье Нутрецовых три дочери, старший сын служит в ВДВ.

«У соратников Нутрецов пользовался заслуженным авторитетом, потому и был избран хуторским атаманом, но в этой должности пробыл всего месяц. У него было много планов по воспитанию подрастающего поколения в традициях казачества», —рассказал газете «Анапское Черноморье» начальник штаба Анапского районного казачьего общества Олег Быков.