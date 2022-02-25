ЦБ РФ планирует увеличить выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру
    © Фото Влады Мандрыка, Юга.ру

В Центральном банке России сообщили об увеличении спроса на наличные, поэтому там сбираются увеличить выдачу наличных денег банкам

Ранее Юга.ру писали, что 22 февраля в Краснодаре возникли проблемы с обменом рублей на иностранную валюту. А 24 февраля жители Краснодара сообщили об очередях у банкоматов в продуктовых магазинах города. При этом в некоторых банкоматах отсутствовала функция снятия наличных, в других — не было требуемой суммы наличных.

25 февраля ЦБ РФ сообщил, что увеличивает выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов.

«В последние дни спрос на наличные вырос. Банк России непрерывно предоставляет наличные банкам для загрузки в банкоматы в течение рабочей недели.  Для удовлетворения возросшего спроса Банк России увеличил выдачу наличных денег банкам, и пополнение банкоматов продолжится в эти выходные», — говорится в сообщении.

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