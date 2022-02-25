ЦБ РФ планирует увеличить выдачу наличных банкам для пополнения банкоматов

Ранее Юга.ру писали, что 22 февраля в Краснодаре возникли проблемы с обменом рублей на иностранную валюту. А 24 февраля жители Краснодара сообщили об очередях у банкоматов в продуктовых магазинах города. При этом в некоторых банкоматах отсутствовала функция снятия наличных, в других — не было требуемой суммы наличных.