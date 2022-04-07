«Они этим как бы говорят: все, что сейчас происходит в Украине, происходит от имени моей Тани, а я хочу сказать, что это не так». Поговорили с краснодаркой, которая сорвала буквы Z со школьных автобусов

В среду, 30 марта, Екатерина Горобец проводила 9-летнюю дочь Таню к школьному автобусу. Когда двери закрылись и машина развернулась, женщина увидела картонку с буквой Z рядом с водителем. Через несколько часов, перед тем как забрать Таню с уроков, Екатерина зашла на автостоянку, постучала в стеклянную дверь автобуса и на глазах у водителя разорвала картонную табличку. Затем женщина сорвала символику с корпуса другого автобуса.

«Началось брожение в ведомствах»

«Мне казалось это очевидным: трава зеленая, небо голубое, а на детские автобусы не лепят военные знаки», — говорит Екатерина. Сразу несколько водителей начали кричать на нее, угрожали разбить телефон, называли украинской националисткой и диверсанткой. Видео женщина тем же вечером опубликовала на своей странице в Facebook*. Пост быстро разошелся по сети, на него обратила внимание политолог Екатерина Шульман. Она назвала Горобец «доблестной матерью». На момент публикации под записью 7 тыс. лайков и почти 300 репостов. *Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская. «Можем с грустью констатировать, что нас запугали до такой степени, что даже такое незначительное событие, как сорванная наклейка, средь белого дня, правда, вызывает такую реакцию», — вздыхает Горобец.

Я пришла домой, собрала сумку в тюрьму. Когда тюрьма не приехала в среду, в четверг пошла к директору.

По словам Екатерины, учителя тоже были возмущены оклеенными автобусами. Но из соображений безопасности: «Мы здесь рядом с театром «спецоператорских действий», никто не может исключить радикально настроенных граждан с двух сторон. Мы боимся, что прилетит булыжник в окно». С директором Екатерина тоже говорила только о законе и безопасности. Женщина поставила условие: если вся символика не будет убрана, Таня сдаст экзамены экстерном и в школу больше ходить не будет.

Это было эмоционально, но это было то, чего нельзя терпеть. От имени моего ребенка это происходит как бы. Они это сделали, они это повесили, они этим как бы говорят: все, что сейчас происходит в Украине, происходит от имени моей Тани. А я хочу сказать, что это не так.

В статье 34 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» написано, что принуждение обучающихся к участию в агитационных кампаниях и политических акциях недопустимо.



В статье 48 этого же закона значится, что педагогическим работникам запрещено использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от них. А также для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений об исторических, национальных, религиозных и культурных традициях народов.

«[Директор] говорит: «Вы же все понимаете, после вашего выступления звонили оттуда-отсюда, началось брожение в ведомствах, я с дептрансом разговаривал, он тоже против, но он ничего не может сделать, ему свыше спустили», — вспоминает Екатерина.

«Это исключительно добровольное»

Тем не менее уже на следующий день позвонила учительница и сказала, что наклейки со всех автобусов сняли. При этом на сайте 81-й школы, в которой учится девочка, до сих пор висит баннер с буквой Z, составленной из черно-оранжевых отпечатков детских ладошек. Подобную символику можно встретить и на зданиях других школ и дошкольных учреждений в краевой столице.

Скриншот с сайта школы № 81 © Фото Юга.ру

То же самое происходит по всей стране: детей выстраивают буквой Z для фотографий, на уроках в школах пишут письма росгвардейцам. Краснодарский адвокат Михаил Беньяш говорит, что образовательные учреждения не обязаны демонстрировать вообще никакую символику. Делая это, они игнорируют нормы закона. «Это исключительно добровольное. От рабства души и трусости. Родители должны протестовать. Если им нужно написать жалобу, пусть обращаются. Денег не возьму», — добавил Беньяш. Юга.ру направили официальный запрос в министерство образования Краснодарского края с вопросами:



Кто принимает решение о размещении символики «специальной военной операции» на образовательных учреждениях и транспорте, который предназначен для перевозки детей? Из какого бюджета идет финансирование на размещение этой символики? И не противоречит ли это статьям 34 и 48 Закона «Об образовании в Российской Федерации».



Как только редакция получит ответ, статья будет обновлена.

«Наш кубанский борщ такой же, как украинский»

Екатерина Горобец никогда не была в Украине. Там родились ее прадедушка и прабабушка, после революции 1917 года они бежали из Бровар на Кубань. Здесь же бабушка закончила украинскую школу. В Киеве служил муж Екатерины, он сейчас работает в Кубанском казачьем хоре и поет в том числе украинские песни, переложенные на суржик. В Одессе, Львове и Харькове остались друзья. Сразу после того, как началась [Роскомнадзор], Екатерина создала петицию на Change.org «Кубань против военных действий в Украине». Она адресована губернатору и Законодательному собранию края.

«Для нас с вами не секрет, что Кубань и ее столица были основаны запорожскими казаками 228 лет назад. Много лет украинский язык, смешавшись с русским, был основным языком (суржиком), которым пользовались в наших городах и станицах. Наш кубанский борщ был таким же, как украинский, наша культура во многом строилась на украинской культуре. Наши станицы, села, города, тесно связаны с Украиной и ее гражданами. На каждой улице города, в каждой станице есть родные и близкие в Украине», — с этих слов начинается петиция.

Женщина отправила ссылку на нее в чат садового товарищества.

Потоком полились проклятия, мне казалось, что это миллион человек. Но, когда дым рассеялся, выяснилось, что это девять человек, а у нас здесь 400 домов, из них половина точно в чате. Девять человек много писали, поэтому показалось, что их много.

«Теперь вы влияете на нее с одной стороны» У Екатерины три дочери. Все прошли и через школьное, и через семейное образование. Старшая поступила на бюджет в МГУ, средняя сейчас учится дома. Младшую, Таню, после первого класса на семейном перевели на очное: понравилась учительница. Еще в сентябре Екатерина пришла к директору 81-й школы с письменным заявлением против участия Тани в любых военно-патриотических мероприятиях и запретом надевать на ребенка военную форму или ее элементы. На вопрос, почему женщина сразу решила сорвать наклейки, а не поговорила сначала с директором, Екатерина вспоминает разговор о семейном обучении с чиновницей из министерства образования:

Она говорит: «Вы забрали ребенка из-под нашего влияния, теперь вы влияете на нее с одной стороны». Я просто руками развела: «Вы вообще себя слышите? Вы их должны учить, а вы влияете».