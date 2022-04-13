Суды Кубани за полтора месяца рассмотрели 89 материалов по делам о пацифистских акциях и дискредитации военных
С 21 февраля суды Краснодарского края рассмотрели 89 дел по статьям о несанкционированных митингах и дискредитации ВС РФ
13 апреля объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что с 21 февраля 2022 года по настоящее время в суды края поступило 98 материалов по ст. 20.2 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования» и по ст. 20.3.3 КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности или исполнения государственными органами Российской Федерации своих полномочий в указанных целях». Всего суды рассмотрели 89 материалов.
19 дел касались нарушений, которые попадают под статью о дискредитации военных. 34 человека получили административный арест по ст. 20.2 КоАП РФ.
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«В отношении 44 привлекаемых по обеим статьям судами принято решение о наложении административного штрафа, максимальный из которых (по ч.2 ст. 20.3.3 КоАП РФ) составил 100 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
В объединенной пресс-службе судов края уточнили Юга.ру, что максимальный штраф получил житель Тимашевска за пацифистский плакат и призывы к проведению несанкционированных публичных мероприятий.
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Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре мужчину оштрафовали на 30 тыс. рублей за плевок в сторону баннера с изображением буквы Z. Против него возбудили дело по ст. 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ». В Сочи девушку оштрафовали на 100 тыс. рублей, она расклеивала пацифистские стикеры.