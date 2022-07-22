Председателя законодательного собрания Краснодарского края включили в санкционный список Евросоюза

21 июля ЕС опубликовал седьмой пакет санкций против России, в него попали 48 человек, в том числе спикер парламента Краснодарского края Юрий Бурлачко

21 июля Евросоюз ввел седьмой пакет санкций против России. В него вошли 48 физических лиц и семь организаций, в том числе председатель Законодательного собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко, а также мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Сергей Безруков и Владимир Машков.

Как пишет «Коммерсант-Черноморье», на решение ЕС повлияло вручение Юрию Бурлачко медали «За возвращение Крыма» в 2014 году. Кроме того, спикер кубанского парламента, по мнению Евросоюза, открыто поддерживал действия российских военных в Украине.

В «Официальном журнале ЕС» в разделе санкций против России указано, что в списке сейчас 1158 физических лиц. Написано, что это высшие политические деятели, олигархи, военнослужащие и пропагандисты. Им запрещены поездки в Европу, их активы в европейских банках заморожены, любое финансирование из стран ЕС их работы и деятельности невозможно.

Юрий Бурлачко родился в Омске в 1961 году. В 1983 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт по специальности «Гидромелиорация», в 1999 году — Кубанский государственный университет по специальности «Юрист». С 1993 года работал в Краснодарском краевом Совете народных депутатов, администрации Краснодарского края, Законодательном собрании Краснодарского края. В 2015 году Юрий Бурлачко назначен вице-губернатором по вопросам внутренней политики. В 2017 году победил на выборах депутатов ЗСК, стал председателем регионального парламента и лидером фракции «Единая Россия».

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