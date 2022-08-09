СМИ: В поселке Новофедоровка в Крыму были взрывы. Собрали последнюю информацию
Днем 9 августа в соцсетях стали появляться видео взрывов в районе посёлка Новофедоровка в Крыму. Позже власти Крыма подтвердили эту информацию
Днём 9 августа в телеграм-каналах стали появляться видео из Сакского района Крыма, на которых видны густые клубы дыма, слышны хлопки. Первая версия, которую озвучили в соцсетях, — это были удары ракет по военному аэродрому в районе посёлка Новофедоровка. Телеграм-канал Baza опубликовал видео, как с пляжа убегают отдыхающие на фоне клубов дыма вдалеке.
Информацию подтвердили власти Крыма. Советник главы республики Олег Крючков написал в своем телеграм-канале, что пока может подтвердить только сам факт взрыва.
«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии».
Позже глава республики Сергей Аксёнов выложил видео с места происшествия в своём телеграм-канале.
Военный аэродром Саки около поселка Новофедоровка Сакского района используется для базы авиации Минобороны РФ — самолетов и вертолетов, в том числе морской авиации. Кроме того, здесь находится наземный испытательный тренировочный комплекс (авиационный) для отработки взлета и посадки самолетов корабельной авиации.
Агентство «РИА Новости» со ссылкой на Министерство обороны страны назвало причину взрывов. Минобороны указало, что была детонация боеприпасов на аэродроме Саки в Крыму.
«По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было», — сказали в ведомстве.
«Пострадавших в результате взрывов в крымской Новофедоровке нет, ситуация под контролем», — заявил мэр города Саки Александр Овдиенко.
Однако позже появилось заявление крымского Минздрава. Там заявили, что пять человек, в том числе ребенок, пострадали при ЧП в Сакском районе Крыма. Одному из пострадавших делают операцию, сообщил глава Минздрава региона Константин Скорупский.
В своем телеграм-канале Сергей Аксенов написал, что принято решение вывезти людей из домов, находящихся рядом с воинской частью. Все вопросы размещения и питания будут решены за счет республики. Также Аксёнов сообщил, что после происшествия один человек погиб.
UPD: Утром 10 августа число пострадавших выросло до 13. Минздрав Крымы сообщил, что за помощью обратились еще четверо человек. В результате взрыва повреждены 62 многоквартирных дома. Следственный комитет возбудил уголовное дело.
В конце июня Юга.ру рассказывали, что в Ростовской области загорелся Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод. Тогда СМИ сообщали об атаке беспилотника.