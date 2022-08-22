В Севастополе снова сбили беспилотник на подлёте к военному аэродрому Бельбек

Краснодарский край, Крым

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  • Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Севастополь © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Вечером 21 августа мэр Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории

В своём телеграм-канале мэр Севастополя Михаил Развожаев 21 августа написал, что вечером вновь работали системы ПВО. 

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности».

О работе систем ПВО и сбитых беспилотниках в районе Севастополя и Евпатории сообщали и ранее. 20 августа утром беспилотник врезался в штаб российского Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания и призвал жителей города оставаться дома. Сначала Развожаев сообщил, что беспилотник сбить не удалось, а после написал, что «сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся». 

Также в выходные в соцсетях писали, что в Бахчисарае и Сакском районе сработала система ПВО.  

16 августа на севере Крыма был введен локальный режим ЧС после взрывов на временном складе боеприпасов в воинской части в Джанкойском районе. В результате пострадали два человека. Минобороны назвало это диверсией.

До этого из-за взрывов боеприпасов режим ЧС был объявлен в курортном поселке Новофедоровка. В Минобороны сообщили, что на территории аэродрома Саки сдетонировало несколько авиационных боеприпасов.


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