В Севастополе снова сбили беспилотник на подлёте к военному аэродрому Бельбек

В своём телеграм-канале мэр Севастополя Михаил Развожаев 21 августа написал, что вечером вновь работали системы ПВО.

«Наши ПВО отработали очередные объекты на подходах к Бельбеку со стороны Евпатории. Просьба традиционная: всем сохранять спокойствие. И напоминаю: поменьше снимайте и тем более выкладывайте видео с работой наших систем противовоздушной обороны. Если уж снимаете, то без привязки к местности».

О работе систем ПВО и сбитых беспилотниках в районе Севастополя и Евпатории сообщали и ранее. 20 августа утром беспилотник врезался в штаб российского Черноморского флота в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал у себя в телеграм-канале фото поврежденного здания и призвал жителей города оставаться дома. Сначала Развожаев сообщил, что беспилотник сбить не удалось, а после написал, что «сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся».

Также в выходные в соцсетях писали, что в Бахчисарае и Сакском районе сработала система ПВО.