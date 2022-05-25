В Краснодаре спортсмены попросили мэрию снова открыть улицу Красную. Чиновники отказали

В начале мая координаторы краснодарских беговых сообществ написали в мэрию письмо с просьбой открыть улицу Красную. Напомним, что она закрыта для пешеходов с 25 марта из-за участившихся ложных сообщений об угрозах. А так как оперативные службы должны реагировать на любое сообщение, то им нужен беспрепятственный проезд.

Спортсмены написали, что такое объяснение непонятно для горожан и они хотят ознакомиться с решением антитеррористической комиссии. Также они отметили, что в выходные дни улица Красная традиционно использовалась для пробежек.

В мэрии ответили, что улица Красная закрыта в «целях предотвращения угроз террористического характера». Это связано с тем, что город находится недалеко от границ ведения «спецоперации», а также с притоком беженцев из ДНР и ЛНР и высокой плотностью населения.

Красную снова обещали открыть после нормализации обстановки. Когда это будет — не уточняется.