В Краснодаре передали медали вдовам двух погибших в Украине военных

10 июня краевые чиновники вручили двум вдовам военных медали и грамоты о присвоении звания Героя РФ

В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что губернатор Краснодарского края и полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов вручили двум вдовам военных «Золотые звезды» и грамоты о присвоении звания Героя России. Их получили вдова командира танковой роты, старшего лейтенанта Максима Михайлова и вдова замкомандира группы специального назначения, старшины Бориса Журавлева.

Где и когда погибли военнослужащие, не уточняется.

«Золотая звезда» — это высшая степень отличия в стране. Медаль представляют собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами. Звание Героя Российской Федерации присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, говорится в сообщении администрации.