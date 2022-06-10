В Краснодаре передали медали вдовам двух погибших в Украине военных
10 июня краевые чиновники вручили двум вдовам военных медали и грамоты о присвоении звания Героя РФ
В пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что губернатор Краснодарского края и полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов вручили двум вдовам военных «Золотые звезды» и грамоты о присвоении звания Героя России. Их получили вдова командира танковой роты, старшего лейтенанта Максима Михайлова и вдова замкомандира группы специального назначения, старшины Бориса Журавлева.
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«Золотая звезда» — это высшая степень отличия в стране. Медаль представляют собой пятиконечную звезду с гладкими двугранными лучами. Звание Героя Российской Федерации присваивают за заслуги перед государством и народом, связанные с совершением геройского подвига, говорится в сообщении администрации.
Ранее Юга.ру писали, что в школах Тихорецка поставили Парты Героев в честь выпускников-военных, погибших в Украине.