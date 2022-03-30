Сеть Decathlon и бренды Reserved и Cropp заявили о закрытии магазинов в России

Компания Mulliez Family Association (Decathlon) и польская LPP Group (Reserved и Cropp) заявили, что уходят с российского рынка на фоне «спецоперации» в Украине

Decathlon. Mulliez Family Association, которой принадлежат магазины Decathlon, решила приостановить работу в России. Компания заявила, что из-за международных санкций не сможет выполнять поставки в Россию и продолжать деятельность на территории страны. В официальном сообщении Decathlon говорится, что в российских магазинах сети работает 2,5 тыс. сотрудников.

В Краснодаре находятся два магазина Decathlon в ТРЦ OZ МОЛЛ и «Красная Площадь». Еще один магазин работает в ТРЦ «МЕГА Адыгея-Кубань». Сотрудники одного из магазинов рассказали Юга.ру, что пока не знают, будут ли работать магазины на следующей неделе. Там также посоветовали уточнять информацию о работе магазина по номерам, которые указаны по ссылке.



Reserved и Cropp. Также об уходе с российского рынка заявила компания Польская LPP Group, которая владеет брендами Cropp, House, Mohito, Reserved и Sinsay.

Газета РБК со ссылкой на официальное сообщение компании пишет, что ретейлер «завершил оперативные мероприятия, необходимые для закрытия магазинов в России, и сегодня (29 марта) закрыла последний из них». По словам представителей LPP Group, с 30 марта все магазины брендов в России будут закрыты. В Краснодаре магазины брендов находятся в трех торговых центрах: «Галерея Краснодар», OZ МОЛЛ и «Красная Площадь». Дозвониться до них не удалось.