Власти Кубани сообщили, что через Краснодар пройдет автопробег «Zа мир без нацизма»

Краснодарский край, Вся Россия

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  • © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру
    © Фото Никиты Зырянова, Юга.ру

Участники автопробега стартовали 12 апреля во Владивостоке. 6 мая они проедут через Краснодар

4 мая на сайте администрации Краснодарского края опубликовали пресс-релиз о патриотическом автопробеге. Автоколонна, которая едет из Владивостока, 6 мая проедет через Краснодар. Уточняется, что до этого она побывала в Москве. После Краснодара машины поедут в Тамань. Там к ним присоединятся активисты из других городов.

«Все вместе они пересекут Крымский мост, после чего основная колонна отправится в Севастополь», — говорится в сообщении.

В администрации Юга.ру уточнили, что точного маршрута у автоколонны не будет, так как она проедет через город практически без остановки (только на ночевку).

В Крыму участники акции посетят мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.

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На сайте заксобрания Приморского края говорится, что организатором автопробега выступила Федерация независимых профсоюзов.

«Участники акции проедут через всю страну в поддержку человека труда, российской армии и решений президента Владимира Путина», — сообщается на сайте законодательного собрания.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сказал, что Владивосток выбран местом старта автопробега, так как в Приморье базируются военные части, которые действуют сейчас в Украине.

Всего в автопробеге «Zа мир без нацизма» из Приморья отправились пять экипажей, в составе которых профсоюзные лидеры и активисты.

Автомобили Краснодар Профсоюзы Украина Чиновники

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