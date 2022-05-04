Власти Кубани сообщили, что через Краснодар пройдет автопробег «Zа мир без нацизма»

4 мая на сайте администрации Краснодарского края опубликовали пресс-релиз о патриотическом автопробеге. Автоколонна, которая едет из Владивостока, 6 мая проедет через Краснодар. Уточняется, что до этого она побывала в Москве. После Краснодара машины поедут в Тамань. Там к ним присоединятся активисты из других городов.

«Все вместе они пересекут Крымский мост, после чего основная колонна отправится в Севастополь», — говорится в сообщении.

В администрации Юга.ру уточнили, что точного маршрута у автоколонны не будет, так как она проедет через город практически без остановки (только на ночевку).

В Крыму участники акции посетят мероприятия, приуроченные ко Дню Победы.