«Свободы больше всего у нас в стране». Поговорили с серебряной волонтеркой из Краснодара об Олимпиаде-2014, «специальной операции», санкциях и чужих яхтах

Ярослава Гуляева спросила у Мариеты Емтыль, как она возглавила волонтеров на пенсии, где была восемь лет и почему оправдывает «спецоперацию». Одновременно с этим интервью мы публикуем текст о другой активистке. Мнение редакции может не совпадать с мнением героев материалов. Мы пишем о людях с разными позициями, чтобы дать читателям полную картину происходящего. «Нас ожидали лавочка, семечки, прозябание — ничего хорошего. И тут Сочи-2014» «У всех [пенсионеров] одинаковый уровень, речь только о менталитете. Не могу сказать, что пенсия обеспечивает нас полностью. Просто хватает на жизнь. На простую жизнь. А пряники волонтерство дает возможность получить. Один сидит дома безвылазно, дуреет. А другие, как в моем окружении, полны оптимизма», — так Мариета Емтыль объясняет, зачем пожилым людям нужно волонтерство. Она руководит центром серебряного волонтерства Краснодарского края и центром волонтеров «Наследники», входит в Общественную палату Краснодара. Я жду активистку в галерее «Сантал», где заканчивается выставка, посвященная Леониду Сологубу — кубанскому художнику, архитектору и политэмигранту. Мариета — бодрая женщина: ей 64, но выглядит чуть моложе. Взгляд учительницы, яркая помада, широкая улыбка, настойчивые интонации. Седину не прячет. В галерее есть и другие люди, к собранию подтягиваются бабушки-волонтеры. Видно, что к Емтыль они относятся с уважением.

Мариета Емтыль позирует для благотворительного календаря «Серебряный век Екатеринодара» © Фото Дарьи Морозовой

Волонтерская жизнь для Мариеты началась с Олимпиады-2012 в Лондоне. По телевизору женщина увидела улыбчивых пенсионерок-добровольцев, которые помогали на Играх, гордились собой и отмечали, что без них праздник бы не состоялся. «Я, как все, переживала кризис предпенсионного возраста. Никто не знает, что будет. Нас ожидали лавочка, семечки, прозябание — ничего хорошего. И тут Сочи-2014. Еле дождалась осени, когда объявили сбор заявок [для волонтеров]. [Но] для нас, выросших в Советском Союзе, в условиях сдержанности, неулыбчивости, неоткрытости, преодолеть это во время подготовительных тренингов было проблематично. Три дня шли тренинги, и три дня я рыдала, потому что мне надо было открыть сердце людям», — делится Мариета. Волонтеры поняли, «что такие события должны давать жизнь на пенсии», вернулись в Краснодар и создали Академию серебряного возраста из 15 человек. Спустя семь лет в ней числится 200 активистов.

Серебряные волонтеры участвуют в спортивных событиях, записывают аудиосказки, занимаются историческим просвещением. Сами участники преподают друг другу гимнастику, устраивают литературные гостиные и даже исполняют мечты. Так, Наталья, которая рассказала Мариете о желании стать моделью, теперь возглавляет «студию стиля» серебряных волонтеров. Социальные услуги для одиноких пенсионеров и людей с инвалидностью организация не оказывает, но многие добровольцы лично помогают знакомым.

Центр «Наследники» исследует и помогает сберечь архитектурные памятники Краснодара. Например, «серебряные инспекторы» добились реставрации бывшей гостиницы «Централь» в центре города. «Что, у нас внутри врагов нет?» Из-за «специальной военной операции» в Украине погибает культурное наследие соседней страны — что вы чувствуете по этому поводу как активистка? — Конечно, нам больно сегодня это видеть. Ужасно то, что там происходит. Предстоит еще больше работы. С чего начался этот конфликт восемь лет назад? — Он не в Донбассе начался, а с государственного переворота, с Майдана. Я в 2006 году была в Киеве, они уже тогда с ума сходили. Мы же все родились в Советском Союзе. Сегодня открываются факты, о которых нам никогда никто не рассказывал. У нас создавали иллюзию, что мы одной крови, все вместе, славянская семья. Там много чего было, непонятно. А потом вон, пожалуйста, восемь лет их [с Запада] снабжали оружием, изготовили плацдармы, чтобы воевать с Россией. В любых мировых потрясениях есть люди, которые умирают, которые вынуждены бежать? И неважно, кто прав, кто виноват? — Конечно. Всегда будут такие люди, конечно.

Значит, поддерживать происходящее — это поддерживать очередной кризис, в котором страдают люди с обеих сторон? — Ну а что делать? Их оставить одних, несчастных, которых убьют, растерзают? Смотри, сколько там погибло людей. Не военные же погибали, понимаешь, не военные. Дети! Ты видела аллею ангелов? Что было делать? Дети погибали, старики. Это вынужденная мера. Опять же, [в Украине] стреляют, бросают бомбы… На вокзале — люди пришли на эвакуацию, а им бомбу сбросили. Конечно, это украинская сторона, я не верю, что это наши, ни в коем случае. Наши так не поступят никогда. Вся история говорит о том, что российские войска — не звери. Мариета признается, что последние пять лет не смотрит телевизор, потому что через него заграничные «спонсоры пытаются изнутри расшатать Россию», и почти не слушает радио. Но потом добавляет, что использует телевизор как радиоприемник, постоянно слушает программу «Вести ФМ». Также она читает сообщения Министерства обороны и «официальных администраций». — Если бы не мы их, то они нас бы, абсолютно точно. У них же в планах, мы об этом все знаем, стоит разрушение России извне. Это план еще с 1945 года или 1941-го даже. Я не понимаю, чем мы так насолили земному шару, вернее англосаксам. Что-то мы не знаем из нашей древней истории. От украинцев, от Европы скрыли Вторую мировую войну, преподнесли по-другому. Точно так же мы историю России не знаем. Если бы всей этой территорией, Сибирью, севером и так далее, владели Соединенные Штаты или англосаксы, уже была бы пустыня, сторговали бы, выкорчевали. Только Россия смогла это сохранить, так Бог распорядился. Россию обвиняют в том, что она недостаточно следит за своими природными богатствами, в том числе из-за пожаров в Сибири. — Это еще вопрос такой: кто пожары строит? Бросить [могут] чего-нибудь, чтоб загорелось. Англосаксы окурки бросают? — Вполне [возможно]! А почему англосаксы? А купленные ими? Что, у нас внутри врагов нет, спящих войск? Есть агентура такая. Спящими (агентами), или кротами, называют завербованных агентов, которые внедряются в нужную страну или структуру и могут годами не получать никаких заданий — то есть в «спящем режиме» ждут связи с куратором. В 2017 году на «Первом канале» вышел сериал «Спящие», основанный на выдуманных событиях 2013 года. Сериал посвящен программе иностранных спецслужб, которую разоблачают российские оппоненты. По вашему мнению, зачем нужна «специальная операция»? На официальном уровне звучало много причин: разработка биооружия, расширение НАТО, защита ДНР и ЛНР, угроза ядерной безопасности и т. д. — Через Украину только пытаются повлиять [на Россию]. Все это есть, биооружие, безусловно. Они же понимают, что Россию нельзя просто так взять. <...> Они не знают, что такое Россия, никогда не видели объем этой страны и глубину людей. По себе судят: если у человека забираешь яхту, всё — он сразу врагом страны становится. Это же чушь! Они не ожидали, что в коробочке под названием Россия есть войска, что они умеют воевать, у них же иллюзия, что мы голые, голодные, несчастные.

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Кто-нибудь в вашем окружении заявлял о негативном отношении к «спецоперации»? — Я не слышала, но мы никого не склоняем никуда. Не ведем никакие пропаганды и не пытаемся что-либо выяснять, осуждать и так далее. Открытых высказываний я ни от кого не слышала. Все патриотически настроены. Как доказательство искреннего патриотизма Мариета упоминает, что в марте серебряные волонтеры решили выйти к театру драмы, чтобы поддержать власть. Юга.ру писали об этом перформансе в годовщину присоединения Крыма — 18 марта. По словам женщины, о дате она не помнила, однако, «Крымскую весну» приветствовала. Зачем именно вам Крым, почему это было важно? — Это всегда была русская территория. Даже вопрос так не стоит. Я была в Крыму в 2015 или 2016 году. Мы вышли на набережную. По-нашему, по-русски радостные, глаза сверкают, мы всех любим, со всеми общаемся. На нас смотрели так — откуда вы упали на нашу голову? Сумрачные лица. Сначала мы недоумевали, что мы им плохого сделали, а потом я поняла. Мы в Советском Союзе были такие же сдержанные и неулыбчивые, как они в 2016 году. Это преодолевается… Недружелюбие вы связываете с тем, что Крым в украинской юрисдикции не преодолел советское наследие? — Да, да, да, не успел догнать [Россию]! У нас тут Олимпиада в Сочи прошла, мы все на драйве, а тут вот только начали. Сейчас, наверное, уже всё по-другому.

В 2012 году Украина принимала Еврокубок. Несколько матчей провели на «Донбасс-Арене». По данным Чемпионат.com, на матчах в Донецке побывали 300 тыс. человек, им помогали 1,4 тыс. волонтеров. © Фото Mathew F с сайта www.flickr.com

«Несвобода — когда твое мнение никого не интересует» — Я жила в Америке две недели в 1999-м. Я бежала оттуда, потому что имидж страны свободы — это иллюзия, в реальности ничего этого нет. Мы побывали в школах, в кабинете Джоржа Буша [Мариета показала сертификат почетного гостя Техаса, на нем, возле инициалов губернатора Буша, стоит подпись]. Никакой свободы нет. Свободы, мне кажется, больше всего у нас в стране. У них реальной свободы нет. Реальная свобода — это какая, на примерах? — Я могу сказать, что такое несвобода.

Несвобода — когда твое мнение никого не интересует. Есть мнение общепринятое, а ты не имеешь право сказать свое. Мариета Емтыль

— Не дай бог, если ты сказал. Посмотри, конечно, сегодня свобода: хочешь, татухи делай, никто не посмотрит осуждающе. Хочешь надеть штаны дырявые — надел, хочешь волосы сиреневые — сделал. Многое запрещают. Если люди выходят с плакатами или стикерами «Нет [Роскомнадзор]», их штрафуют, задерживают. — Я не знаю, что такое «нет [Роскомнадзор]». Мы что, вышли на эту [Роскомнадзор], начали ее? Она идет уже восемь лет! Чем вы занимались эти восемь лет? — Нет, ну как, кроме сочувствия, мы можем протестовать, что мы можем сделать? Мы осознавали, что это не может продолжаться долго. Сегодня мы даже морального права не имеем оценивать [ситуацию в Украине]. Никак? Ни положительно, ни отрицательно? — Никак, потому что должны годы пройти, прежде чем мы «с чердака» посмотрим вниз и скажем, где ошибки, а где нет. Если оценивать нельзя никак, почему те, кто выступает «за», делают это открыто (на странице Емтыль в инстаграме* есть посты в поддержку детей Донбасса* и решения* президента Путина о «спецоперации»), а тех, кто «против», запирают в спецприемниках? — Я не видела никого из задержанных, и у меня нет никого, кто бы сказал, что моего [знакомого] там задержали. Я не могу об этом говорить, потому что я не видела факты, а если я не видела, я точно не знаю, то я не могу это обсуждать. У меня такой принцип. Даже если мне что-то показывают, говорят, я спрашиваю, ты лично видел? Ты с этим человеком разговаривал, ты его знаешь лично? Если кто-то пересказал, сразу закрываю тему. После начала «специальной военной операции» в Украине Роскомнадзор заблокировал сайты «Медузы»**, Би-би-си***, «Свободных медиа»**** и многих других СМИ. Минюст признает журналистов, активистов и организации иностранными иноагентами (Екатерину Шульман*****, Юрия Дудя******, краснодарский ЦСИ «Типография»*******). Телеканал «Дождь»******** и «Новая газета»********* остановили работу.



У Мариеты нет близких в Украине, от которых она могла бы узнавать новости. Недавно я брала интервью у Алипат Султанбеговой, девушку дважды подряд арестовали за публикации в соцсетях без призывов к насилию. — А почему она такие посты пишет? Кто-то ей платит? Почему вы так думаете? — А почему нет? Тот, кто арестовывает, наверное, знает? Ее арестовали не за иностранное финансирование, а за публикации. В разговор вступает Наталья (та самая, с мечтой стать моделью): «У каждого человека есть свое мнение, Мариета. Ты высказываешь свое мнение, я высказываю свое мнение, тебе это не нравится. Ты — хап меня и…», — отзывается женщина. «Нет, ну тут другое же», — перебивает Мариета. Почему людей задерживают, когда они мирно выражают мнение? — У нас, помнишь, собрались люди [речь об акции в поддержку Алексея Навального********** 23 января 2021 года], и один от ненависти к чему и к кому, не знаю, напротив Жуковского сквера снял трусы и показал всем голую жопу, извини. Его, конечно, повязали. Ты хочешь сказать, он какую-то свободу продемонстрировал? Владимира Егорова, который залез на памятник кубанскому казачеству и оголил ягодицы, осудили на два года условно по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Журналист Юга.ру с места событий сообщил, что участники митинга кричали на мужчину, называя провокатором, и закидали его снежками. Позже он извинился за свой поступок.

Как проходил митинг в поддержку Навального в Краснодаре © Фото Анастасии Щегловой, Юга.ру

На том митинге задержали не единственного хулигана, а у нас в законе закреплено право мирно выражать свое мнение. Причем тут остальные люди? — Ну да, так а что они там делали?! Ужас что говорили! Надо ж не оскорблять других, зачем он свою жопу показывал голую? Ну потому что сотня человек, которые прямо радовались этому всему! Показать свой голый зад — это означает пренебрежение, неуважение. Мариета упомянула, что всю жизнь оставалась верна своим принципам, была независимой, и об актуальных событиях имеет собственную точку зрения. Мне интересно, почему она верит не в принципы, а в подкуп людей, выступающих против насилия в Украине? — Насилие тут такое, знаешь… а восемь лет насиловали Донбасс, они это не видели? Не осуждали? А теперь, когда надо этих людей освободить, потому что через них пойдет [Роскомнадзор] на нас, это что тогда? Можно ли прекратить насилие другим насилием? — А как [еще]? Мы уже использовали все способы прекращения. Посмотри, что происходит там. Им предлагают [мир], а они, наоборот, бомбят. Это нормально, да? Если бы их не подпитывал запад, уже давно бы всё закончилось. Уже давно бы там была нормальная жизнь. Но они не останавливаются. Вплоть до того, что угрожают холерой. Это естественный процесс — военные действия, антисанитария, — зачем специально холеру завозить? — Нет, нет, это специально организованная химатака. Откуда у нас-то возьмется холера? Она будет в Краснодарском крае, в Ростовской области, а не у них.

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У вас тоже могут спросить: вам платит государство за то, что вы так говорите? — Конечно, платит! Пенсию! «Сегодня то, что делал Сталин, не подойдет» У вас два сына. Что, если начнется мобилизация? — Мне кажется, старший готов был, сказал: мама, если придет повестка, ты мне скажи сразу. Он так сказал, потому что готов пойти на фронт? — Конечно. Ему 40 лет, он офицер в запасе. А младшему сегодня 37 лет исполняется. Он айтишник, так что ему только кибервойска светят, у него медотвод. Я его спрашиваю, ты бы пошел? Че ты в кибервойска не пойдешь? Он отвечает, что потом не сможет выезжать за границу. Значит, ему это важно. А как вы относитесь к решениям сыновей? — Это же все теория, как будет в жизни, никто не знает. История показывает: если становится опасно, то все встают и идут. Есть, конечно, предатели, но предательство передается по наследству, это доказано учеными.

Можно любить страну, любить родину, но при этом не поддерживать государство, решения власти? — Государство — это система, это немножко другое, чем родина. Но надо быть более дальнозоркими. Нас всех в стране потрясло одно видео. Когда началась военная операция, молодой человек, около 40 лет, записал видеообращение к Владимиру Владимировичу [Путину]: «Извините, я вам не доверял когда-то, осуждал ваши действия, а сегодня я понимаю, что вы были правы». Сегодня мы по-другому смотрим на то, что делал Сталин, откуда брались враги народа — мы сегодня это воочию наблюдаем. «Враги народа» — это как раз те, кто не поддерживает происходящее? Что нужно с ними делать? — Сегодня то, что делал Сталин, не подойдет, понятное дело. Только к экстремистам, которые на самом деле пытаются взорвать изнутри что-то, террористические акты сотворить. А те, которые посчитали, что им аморально, они же уехали. Ну и пусть. Что они ставят во главу угла — свою яхту или все-таки сохранение страны?

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Вряд ли у всех людей, которые уезжают или протестуют, есть своих яхты. — Ну не знаю… у меня, может, тоже были такие настроения в молодости, хотелось бросить всё, потому что тупик в развитии. Понятное дело, что это невозможно было, но хорошо, что я не уехала. Я много путешествовала, в Америке была. Мы там не приживемся, там вещизм, потребительская культура, а в нашем менталитете этого нет. Слава богу, что мы вовремя остановились, поняли, что всё сожрать, извините, невозможно. Мы в зале, который посвящен Леониду Сологубу. Чем его эмиграция отличается от поступка тех, кто уезжает сейчас? В годы Первой мировой войны Сологуб ушел на фронт, в перерывах между боями рисовал. Сологуб не принял большевистскую власть и тоталитарное будущее России, и в 1920 году навсегда покинул страну. Сейчас волонтеры наследия и добровольцы «Том Сойер Феста» реставрируют краснодарский дом художника на улице Коммунаров, 105. — Он уехал по другой причине. Он не изменил стране, так и умер русским гражданином, хотя королева неоднократно предлагала голландское подданство. Он уехал, потому что был тесно связан с царской семьей. Он белогвардеец, поручик, осуждал большевистскую власть. И жена у него была дочерью миллионщика, «ситцевого короля». У него на руках дочка трехмесячная. Перспектив здесь не было, однозначно. Он сын купца, всю семью репрессировали после того, как он уехал. Россия будущего На нас с вами санкции не повлияют? «Так они уже повлияли, конечно, цены подняли», — вместо Мариеты отвечает Наталья. «Морально нет, [не повлияют]. А мы ответим чем? Мы просто будем меньше покупать. Я давно отошла от всякого излишества, — не соглашается Емтыль. — До простых людей они не могут дойти, санкции нацелены только на богатых. Так страшно, как в Перестройку, уже не будет. У нас есть запас еды, одежды, всё в магазинах есть…» Что будет потом, когда «спецоперация» закончится? «Что будет дальше, не знаю. Не хочется думать о плохом, но и слишком оптимистичными тоже [нельзя быть]… Не ожидали мы, что нам придется увидеть на своем веку несколько революций и несколько [Роскомнадзор]» Какая для вас идеальная Россия будущего? — Мне хотелось бы жить в такой стране, в которой дети и старики защищены, а молодежь имеет свободу.