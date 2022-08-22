Морские пассажирские перевозки в Абхазию, Новороссийск и Сочи не возобновили

22 августа на сайте компании «ВодоходЪ» появилось объявление, что прерванные перевозки по морю не возобновят до 24 августа. Продажу билетов приостановили. Тем, кто их уже купил, возвращают деньги

Морское сообщение между Новороссийском, Геленджиком и Сочи до сих пор не восстановили, также прервано ежедневное морское сообщение по маршруту Сочи — Сухум. Об этом организатор перевозок сообщил еще 20 августа. Однако сейчас продлил запрет до 24 августа. При этом на сайте невозможно купить билет и на другие даты.

«Все рейсы отменены по техническим причинам. Продажа билетов приостановлена до полной ясности технического состояния судов. Чтобы вернуть денежные средства нужно заполнить заявление на возврат. Если вы покупали билет в кассах, обратитесь в кассы для возврата, если у агентов обратитесь к агенту, у которого приобретали билет, если на сайте, пришлите заявление на возврат денежных средств по электронной почте», — указано на сайте компании.

Также 22 августа в очередной раз Росавиация продлила режим ограничения полетов в 11 аэропортах страны. Среди них Краснодар, Анапа и Геленджик. В этот раз ограничение действует до 29 августа. Напомним, аэропортам запретили полеты 24 февраля с началом специальной военной операции.

Морскую навигацию в 2022 году открыли 1 мая. Маршруты стали альтернативными в условиях постоянных пробок на дорогах к морю и закрытых аэропортов.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в единственном работающем аэропорту Кубани запустили рейсы в Хакасию. Авиакомпания NordStar открыла продажу билетов на рейсы Абакан — Сочи и Сочи — Абакан.