В Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом. Он родился и учился в Киеве

20 марта пресс-служба Следственного комитета России сообщила о гибели заместителя командующего Черноморским флотом Андрея Палия во время «военной специальной операции» в Украине

По данным ведомства, капитан первого ранга Андрей Палий погиб «при обеспечении функционирования гуманитарного коридора для мирных жителей Мариуполя». В СК также сообщили, что Палий участвовал в нескольких военных операциях. Как пишет газета «Коммерсантъ», Андрей Палий родился в Киеве в 1971 году. В 1992 году он окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище, по специальности социальный психолог. Был заместителем командира 4-й роты 2-го полка в Национальной гвардии Украины.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, Палий принимал присягу в Украине, а в 1993 году уехал в Россию — на Северный флот. С 2019 года он был заместителем командующего Балтийским флотом по военно-политической работе. В 2020 году он получил назначение на пост заместителя командующего Черноморским флотом по военно-политической работе. В конце 2020 года Палий стал заместителем командующего войсками ВС РФ в Сирии.

Ранее Юга.ру писали, что в марте глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о гибели в Украине командира разведроты Александра Лысенко из Кавказского района, Александра и Василия Муреньких из Кореновского района, генерал-майора Андрея Суховецкого. Позже в телеграм-канале «Щербиновский курьер» сообщили о смерти старшего лейтенанта Николая Белого, а в газете «Анапское Черноморье» — о гибели майора Андрея Бурлакова и сержанта Владимира Орешко из Анапы. 10 марта глава Лабинского района Владимир Зубарев сообщил о гибели ефрейтора Евгения Герасимова.