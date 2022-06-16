Власти Горячего Ключа объяснили странные «хлопки» в небе. Их слышали не только там

Жители нескольких населенных пунктов Краснодарского края рассказали о странных громких звуках в небе и появлении самолётов

16 июня в Горячем Ключе местные жители пожаловались на странные звуки, напоминающие взрывы. Аналогичные жалобы поступили в адрес редакции Юга.ру от жителей пригорода Краснодара со стороны трасс к Молькино, Горячему Ключу и Армавиру.

«За день четыре взрыва каких-то громких рядом. И самолёты там пролетают. Которых давно не видно было», — рассказывает местная жительница.

Власти Горячего Ключа в своем телеграм-канале объяснили эти звуки.

«Хлопок, который был слышен в отдельных районах города, — следствие преодоления самолётом звукового барьера. Никаких общественно опасных ситуаций не произошло», — говорится в сообщении.

Отметим, что 16 июня Росавиация продлила режим ограничения полётов на юге России (уже в 19 раз). Закрытыми остаются аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Работают аэропорты в Сочи, Волгограде, Минеральных Водах, Ставрополе и Москве.