В школах Тихорецка поставили Парты Героев в честь выпускников-военных, погибших в Украине

19 мая в школе Тихорецка появилась вторая парта в память об участниках «спецоперации» в Украине

На странице во «ВКонтакте» совета молодых депутатов Тихорецкого района опубликовали текст о выпускнике школы №6, который погиб во время «специальной военной операции» в Украине. 21-летний Дмитрий Готовец с февраля участвовал в «спецоперации». 6 мая военнослужащего похоронили в Тихорецке.

19 мая председатель совета Тихорецка Сергей Носов опубликовал в своем телеграм-канале пост о том, что в гимназии № 6 в честь погибшего военного установили «Парту Героев».

«Наш героический земляк отдал свою молодую жизнь ради мира и безопасности своей страны и ее народа. Мы всегда будем помнить этот подвиг. Хочу сказать, что проект «Парта Героя» действует по инициативе «Единой России», — сказал Носов.

Это вторая парта в Тихорецке, посвященная погибшим солдатам. 12 мая администрация района сообщила, что в школе № 2 установили парту в честь погибшего в Украине Максима Светленко.

«Военная спецоперация» на Украине стала первой и последней боевой задачей молодого офицера», — говорится в сообщении админитсрации.