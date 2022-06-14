В Армавире матери погибшего в Украине солдата передали Орден Мужества
Чиновники встретились с матерью погибшего солдата из Армавира и передали ей награду сына
Пресс-служба администрации Армавира сообщила, что сержант Владислав Демин из Армавира погиб во время военной спецоперации в Украине в марте. Его похоронили в Армавире и посмертно наградили Орденом Мужества. На прошлой неделе местные чиновники передали награду сына его матери.
Глава Армавира Андрей Харченко поблагодарил маму солдата Светлану Соловьеву за воспитание сына и сказал, что он выполнил «свой воинский долг до конца. И все это для того, чтобы мы здесь, в России, жили в мире».
В администрации уточнили, что Владислав Демин вырос в Армавире, окончил школу №3 и Армавирский аграрно-технологический техникум. В 2019 году он пошел служить по контракту. Где именно он погиб, не уточняется.
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