В Армавире матери погибшего в Украине солдата передали Орден Мужества

Краснодарский край

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  • © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру
    © Фото Эдуарда Корниенко, Юга.ру

Чиновники встретились с матерью погибшего солдата из Армавира и передали ей награду сына

Пресс-служба администрации Армавира сообщила, что сержант Владислав Демин из Армавира погиб во время военной спецоперации в Украине в марте. Его похоронили в Армавире и посмертно наградили Орденом Мужества. На прошлой неделе местные чиновники передали награду сына его матери.

Глава Армавира Андрей Харченко поблагодарил маму солдата Светлану Соловьеву за воспитание сына и сказал, что он выполнил «свой воинский долг до конца. И все это для того, чтобы мы здесь, в России, жили в мире».

В администрации уточнили, что Владислав Демин вырос в Армавире, окончил школу №3 и Армавирский аграрно-технологический техникум. В 2019 году он пошел служить по контракту. Где именно он погиб, не уточняется.

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Армавир Украина

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