Что происходит в аэропорту Краснодара после закрытия. Юга.ру побывали на месте

Рассказываем об обстановке в краснодарском аэропорту после его временного закрытия

Ранее Юга.ру писали, что утром 24 февраля после объявления о начале военной операции на Украине юг России временно закрыл все аэропорты, кроме сочинского. В пресс-службе компании «Аэродинамика» сказали, что пассажирам ближайших рейсов и встречающим не рекомендуется прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений. Редактор Юга.ру Валерия Кирсанова находится в аэропорту Краснодара. Она рассказала, что при входе в терминал тщательно досматривают и просят расстегнуть верхнюю одежду. Зона прилета и выдачи багажа пустая, в зоне ожидания есть люди, но их немного.

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Каждые 15 минут по громкой связи объявляют, что все рейсы отменены до 25 февраля, про 2 марта речь не идет. Сотрудник пресс-службы аэропорта сказал, что пока официально рейсы отменены до 25 февраля, но возможно продление.

Люди пытаются купить или обменять билеты. Пассажирам предлагают ждать 27 февраля или поехать автобусом в Минеральные Воды и лететь оттуда.

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

© Фото Валерии Кирсановой, Юга.ру

Пассажирка по имени Анастасия рассказала редактору Юга.ру, что 27 февраля должна была лететь в Ларнаку (Кипр), но из-за закрытия аэропортов она не может улететь и не знает, что делать — возвращать билеты или ждать. В аэропорту ей предложили подождать и улететь из Сочи или Минеральных вод. Другая пассажирка, Анна Санагатулина, рассказала, что прилетела на Кубань в отпуск из Иркутска и теперь не может улететь домой. Вечером она должна была лететь в Москву, а там пересаживаться на рейс до Иркутска. По ее словам, авиакомпания не предоставляет гостиницу или горячее питание. Улететь из Минеральных Вод ей не удалось.

Редактор поговорила с группой граждан Турции, которые транзитом летели в Москву и теперь застряли в Краснодаре. Один из мужчин рассказал, что авиакомпания предлагает только вернуть деньги за билет. Как добраться до столицы, он не знает, ищет различные пути.

Людям предлагают добраться до Москвы на маршрутке за 6 тыс. рублей с человека. Внутри аэропорта эту информацию выкрикивает мужчина. За время подготовки текста сумма выросла до 10 тыс. рублей с человека.