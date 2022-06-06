В Краснодаре на месте граффити с Серхио Рамосом появится портрет военного, погибшего в Украине

В пабликах Краснодара 5 июня появилась информация о том, что граффити с Серхио Рамосом на многоэтажке на улице Школьной решили замазать. На фото в телеграм-канале «Типичный Краснодар» видно, что на стене дома уже появилась часть нового изображения.

Новое граффити наносит творческое объединение Stenaclub. Журналистка Юга.ру связалась с художниками и узнала, что на доме изобразят портрет Героя России майора Андрея Бурлакова. По их словам, это федеральный проект, проспонсированный частными лицами. Кто эти люди и почему портрет решили поместить именно на стену, где уже есть мурал, художники не ответили.

Как писали Юга.ру, Бурлаков погиб в марте во время спецоперации в Украине. Он был заместителем начальника штаба по разведке, начальником разведки полка. По данным газеты «Анапское Черноморье», он погиб при овладении аэропортом Херсона.

Напомним, автором портрета Рамоса стал Тимур Абдуллаев. Граффити нанесли к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Тогда футболист даже выложил фото изображения в своих соцсетях и поблагодарил художника. А во время самого чемпионата капитан сборной Испании жил на базе Академии ФК «Краснодар».