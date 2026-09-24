Бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова лишили звания «Почетный гражданин Краснодара»

Гордума Краснодара отозвала звание почетного гражданина у экс-министра Филиппова после приговора за мошенничество

Напомним, что в июне Октябрьский районный суд Краснодара признал бывшего чиновника виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило: Филиппов на протяжении 11 лет числился заведующим кафедрой в медицинском университете и получал заработную плату, фактически не исполняя трудовых обязанностей.

24 сентября портал «КП»-Кубань» сообщил , что Гордума Краснодара лишила бывшего министра здравоохранения региона Евгения Филиппова звания почетного гражданина. Поводом для такого решения стало вступление в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу о мошенничестве.

По предъявленной статье ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд назначил 4 года колонии и штраф 500 тыс. рублей.

Бывший глава Минздрава пытался оспорить срок, однако в августе Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений.

Помимо четырех лет лишения свободы, Филиппов и его окружение столкнулись со значительными финансовыми взысканиями. По искам Генеральной прокуратуры РФ в доход государства обращено больше 150 объектов недвижимости в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Москве и Крыму. Общая стоимость национализированных активов, включая наличные средства и драгоценные металлы, оценивается примерно в 1 млрд рублей.