Бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова лишили звания «Почетный гражданин Краснодара»

Краснодарский край

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  • Администрация Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Администрация Краснодара © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Гордума Краснодара отозвала звание почетного гражданина у экс-министра Филиппова после приговора за мошенничество

24 сентября портал «КП»-Кубань» сообщил, что Гордума Краснодара лишила бывшего министра здравоохранения региона Евгения Филиппова звания почетного гражданина. Поводом для такого решения стало вступление в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу о мошенничестве.

Напомним, что в июне Октябрьский районный суд Краснодара признал бывшего чиновника виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Следствие установило: Филиппов на протяжении 11 лет числился заведующим кафедрой в медицинском университете и получал заработную плату, фактически не исполняя трудовых обязанностей.

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По предъявленной статье ему грозило до 10 лет лишения свободы, однако суд назначил 4 года колонии и штраф 500 тыс. рублей.

Бывший глава Минздрава пытался оспорить срок, однако в августе Краснодарский краевой суд оставил приговор без изменений.

Помимо четырех лет лишения свободы, Филиппов и его окружение столкнулись со значительными финансовыми взысканиями. По искам Генеральной прокуратуры РФ в доход государства обращено больше 150 объектов недвижимости в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Москве и Крыму. Общая стоимость национализированных активов, включая наличные средства и драгоценные металлы, оценивается примерно в 1 млрд рублей.

Ранее Юга.ру писали, что можно было бы построить в Краснодарском крае на изъятые у чиновников миллиарды.

Городская дума Краснодара Здравоохранение Чиновники

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Бывшего министра здравоохранения Кубани Евгения Филиппова лишили звания «Почетный гражданин Краснодара»
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