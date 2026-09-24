Сын краснодарского экс-депутата Исаева, у которого изъяли 18 млрд по иску о коррупции, возглавил «Лемана Про»

Краснодарский край

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  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2026 год
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2026 год

Новым директором юрлица сети «Лемана Про» стал Денис Исаев. Кадровые перестановки произошли после того, как активы ретейлера передали в управление государства

23 сентября РБК со ссылкой на сервис «Контур.Фокус» сообщил, что гендиректором ООО «Ле Монлид» (юридическое лицо сети магазинов «Лемана Про», ранее — «Леруа Мерлен») стал Денис Исаев. Данные о смене руководства появились в ЕГРЮЛ 22 сентября. Ранее, с 2019 года, этот пост занимал Лоран Дефассье.

Отметим, что всего в России насчитывается 112 магазинов сети «Лемана Про» в 66 городах. В Краснодаре гипермаркеты находятся на улицах Новороссийской, Покрышкина и на Тургеневском шоссе. Еще один магазин есть в Новороссийске.

Новый гендиректор — сын бывшего депутата Госдумы от «Единой России» (2007–2011 годы) Ризвангаджи Исаева. В апреле этого года Денис Исаев выступал соответчиком по антикоррупционному иску Генпрокуратуры, в рамках которого у его отца изъяли имущество и активы на 18 млрд рублей.

По версии ведомства, Исаев-старший использовал депутатский статус для незаконного владения землями и муниципальными объектами в Краснодаре. На эти средства были построены жилые районы «Европея», «Немецкая деревня» и отель Marriott на улице Красной. В счет возмещения ущерба государству также изъяли «Краснодаргоргаз», «АТЭК» и ряд других компаний.

От условного срока к частной практике:

Смена руководства в «Лемана Про» произошла сразу после того, как 17 сентября по указу президента РФ активы сети (а также «Ашан» и «Нестле») передали во временное управление АО «Л.Е.В. Менеджмент».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил это решение «не устраивавшим Москву качеством управления со стороны недружественных стран».

Ранее Юга.ру писали, что можно было бы построить в Краснодарском крае на изъятые у чиновников миллиарды.

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