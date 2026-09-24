Сын краснодарского экс-депутата Исаева, у которого изъяли 18 млрд по иску о коррупции, возглавил «Лемана Про»

Новым директором юрлица сети «Лемана Про» стал Денис Исаев. Кадровые перестановки произошли после того, как активы ретейлера передали в управление государства

23 сентября РБК со ссылкой на сервис «Контур.Фокус» сообщил, что гендиректором ООО «Ле Монлид» (юридическое лицо сети магазинов «Лемана Про», ранее — «Леруа Мерлен») стал Денис Исаев. Данные о смене руководства появились в ЕГРЮЛ 22 сентября. Ранее, с 2019 года, этот пост занимал Лоран Дефассье.

Отметим, что всего в России насчитывается 112 магазинов сети «Лемана Про» в 66 городах. В Краснодаре гипермаркеты находятся на улицах Новороссийской, Покрышкина и на Тургеневском шоссе. Еще один магазин есть в Новороссийске.