В Краснодаре закрылись официальные магазины Apple

Два официальных магазина по продаже смартфонов и аксессуаров Apple в Краснодаре закрылись после ограничения поставок товаров в Россию со стороны головной компании

Вечером 1 марта «Известия» со ссылкой на пресс-службу Apple сообщили о приостановке продаж техники компании в России. Продукцию Apple также невозможно купить на ее официальном сайте в России. На всех товарах в графе «Доставка» указано «в настоящее время недоступно». По данным издания, такие меры компания ввела из-за «специальной военной операции» в Украине.

«Мы приостановили все продажи продуктов в России. На прошлой неделе мы прекратили весь экспорт в наш канал продаж в стране», — говорится в сообщении.

2 марта офисы официальных дистрибьюторов техники Apple (re:Store) в Краснодаре оказались закрыты. Всего в городе находится два магазина: на улице Дзержинского, 100 (ТРЦ «Красная Площадь») и на улице Головатого, 313 (ТРЦ «Галерея Краснодар»). На звонки в городские офисы никто не ответил. На официальном сайте re-store.ru говорится, что оба магазина временно закрыты.

Телеграм-канал Kub Mash опубликовал видео из «Галереи», на котором видно, что на входе в офис продаж висит объявление: «магазин временно не работает по техническим причинам».