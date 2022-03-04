Центр Новороссийска перекроют ради проводов погибшего в Украине генерал-майора

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © Скриншот с сайта admnvrsk.ru
    © Скриншот с сайта admnvrsk.ru

3 марта мэрия Новороссийска рассказала о гибели заместителя командующего 41-й общевойсковой армии сухопутных войск России генерал-майора Андрея Суховецкого. Он погиб 28 февраля

По словам чиновников, Александр Суховецкий погиб 28 февраля при выполнении «специальной военной операции» в Украине. С 2019 по 2021 год он служил на должности командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии в Новороссийске.

Читайте также:

В администрации уточнили, что Суховецкий  участвовал в боевых действиях в Абхазии в 1995-1998 годах, в Первой Чеченской войне в 1999-2000 годах и в Сирии в 2018-2019 годах.

Как пишет «Новая Россия», 5 марта в центре Новороссийска перекроют движение транспорта для проведения церемонии прощания с погибшим офицером. По данным информационного агентства, с 9:00 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Энгельса, движение закроют на участке от Цедрика до Революции 1905 года.

Читайте также:

Для прохождения колонны закроют участки улиц Энгельса — от Революции 1905 года до Свободы, Свободы — от Сипягина до Видова, Видова — от Свободы до Кутузовской, Чайковского — от Сипягина до Видова, Бирюзова — от Сипягина до Видова.

С 11:00 до 14:00 полностью перекроют движение на улице Гладкова — от Видова до 9 Января.

Ранее Юга.ру писали, что во время «специальной военной операции» в Украине погибли военнослужащие Василий и Александр Муренькие из Кореновского района. 1 марта губернатор Кубани Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семье погибшего кубанского военного Александра Лысенко.

Новороссийск смерть Украина

Все материалы по теме:

Новости

Центр Новороссийска перекроют ради проводов погибшего в Украине генерал-майора
На Кубани назначили нового руководителя краевого департамента строительства
Огромные очереди и несколько часов ожидания на кассах. Фото последнего дня работы IKEA Адыгея-Кубань
В выходные дни циклон принесет на Кубань дожди и похолодание
«Курорт Красная Поляна» и Кавказский заповедник выпустили книгу о растениях Западного Кавказа
Магазины IKEA временно закрываются в России

Лента новостей

Огромные очереди и несколько часов ожидания на кассах
Сегодня, 11:32
Огромные очереди и несколько часов ожидания на кассах
Фото последнего дня работы IKEA Адыгея-Кубань
«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»
Вчера, 19:27
«Адвокат сказал, чтобы я не боялась»
Кубанской учительнице угрожают увольнением за антивоенное письмо
В выходные дни циклон принесет на Кубань дожди и похолодание
Сегодня, 10:09
В выходные дни циклон принесет на Кубань дожди и похолодание

Реклама на сайте