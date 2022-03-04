Центр Новороссийска перекроют ради проводов погибшего в Украине генерал-майора

По словам чиновников, Александр Суховецкий погиб 28 февраля при выполнении «специальной военной операции» в Украине. С 2019 по 2021 год он служил на должности командира 7-й гвардейской десантно-штурмовой Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии в Новороссийске.

В администрации уточнили, что Суховецкий участвовал в боевых действиях в Абхазии в 1995-1998 годах, в Первой Чеченской войне в 1999-2000 годах и в Сирии в 2018-2019 годах.

Как пишет «Новая Россия», 5 марта в центре Новороссийска перекроют движение транспорта для проведения церемонии прощания с погибшим офицером. По данным информационного агентства, с 9:00 до 12:00 нельзя будет проехать по улице Энгельса, движение закроют на участке от Цедрика до Революции 1905 года.

Для прохождения колонны закроют участки улиц Энгельса — от Революции 1905 года до Свободы, Свободы — от Сипягина до Видова, Видова — от Свободы до Кутузовской, Чайковского — от Сипягина до Видова, Бирюзова — от Сипягина до Видова.

С 11:00 до 14:00 полностью перекроют движение на улице Гладкова — от Видова до 9 Января.