В краснодарской гимназии уволили учительницу после высказываний о «спецоперации» на уроках

В гимназии №92 Краснодара на уроках педагог говорила с детьми о «спецоперации». Разговор записали на диктофон, а педагога уволили

В пабликах Краснодара 28 апреля появилась аудиозапись, на которой учительница русского языка и литературы на уроке выражала свое мнение о «спецоперации». Все происходило в гимназии №92. Ученики записали разговор на диктофон. Запись родители сначала передали директору, а потом выложили в телеграм-каналы.

Редакции «Живой Кубани» они рассказали, что раньше учительница жила в Украине. По их словам, педагог «периодически устраивает русофобскую пропаганду, оскорбляя ВС РФ и символ победы Георгиевскую ленту». Также родители считают, что учительница применяет психологическое насилие к детям 11-12 лет, а школьники говорят, что боятся ее.

Прежде чем рассказать об этом в соцсетях, родители жаловались директору гимназии, но она никаких мер по отношению к учительнице не применяла. На письменные жалобы родители ответ тоже не получили.

На записи диктофона из соцсетей учительница говорит, что слова адресованы не детям, а это разговор «о наболевшем». По словам педагога, дети еще маленькие, глупые и должны радоваться, что живут не в Белгородской области. Также она задавалась вопросами о мирной жизни и нездоровой страсти к милитаризации.

Ситуацию прокомментировали в пресс-службе мэрии Краснодара. Учительницу уволили, в гимназии проводят педагогическое расследование и организуют родительские собрания. Также проверку проводят правоохранительные органы.

Журналистке Юга.ру получить комментарий гимназии не удалось. В приемной на звонки не отвечают.

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