«Я пришла, не забудь меня отметить». Как в Краснодаре прошел митинг в поддержку президента и Вооруженных сил РФ

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Понедельник, 18 июля, 15:00. Через час в парке 30-летия Победы должен начаться митинг в поддержку президента и Вооруженных сил РФ. У «Олимпа» встречаются две женщины. — Извини, что опоздала, надо было работу закончить. Вот даже пообедать не успела, по дороге пришлось пачку хлебцев купить.

— Всё нормально, я недолго тут стою. Знаешь, что там вообще будет?

— Вроде митинг какой-то. Короче, пошли. Люди медленно двигаются в сторону музея военной техники в парке 30-летия Победы. Следом подъезжает автобус № 406 «Горячий Ключ — Краснодар». Из него выходят около 20 человек с флагами России и Кубани. Сразу понятно, куда и зачем их привезли. Согласованный с администрацией Краснодара митинг в поддержку президента России и вооруженных сил РФ организовало местное отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Его представитель в коротком интервью одному из телеканалов рассказывает, что организация уже несколько раз собирала и отправляла на фронт гуманитарную помощь, в том числе высокотехнологичную технику. А теперь решили поддержать армию и так, чтобы «солдаты чувствовали, что они не одни».

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Все проходят через металлоискатель, женщин зачастую просят показать, что в сумке. Палит солнце, люди стараются поскорее созвониться, найти свою «группу» и уйти в тень. Самые предусмотрительные пришли в шляпах, кепках и с зонтами. Всем желающим раздают бутылки с водой. «Я у 205 танка, давай скорее, жарко же», — слышится из толпы. В каждой группе есть человек, который тащит флаги, плакаты и другую атрибутику, чтобы раздать её собравшимся. После — люди начинают активно с ней фотографироваться. Неясно — для отчета начальству или действительно хотят запечатлеть момент. Здесь все: местные отделения «Единой России» и её «Молодой гвардии», «Царьграда», Всемирного русского народного собора, казаки, различные ветеранские организации, представители администрации, взрослые и дети. «Я пришла, не забудь меня отметить», — слышится снова. У многих на груди георгиевские ленты, группа молодых людей в черных футболках с буквой Z, в толпе ходит и девушка в футболке с портретом Владимира Путина. На сцене вживую исполняют патриотические песни, в том числе и гимн Российской Федерации.

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

Митинг в поддержку президента и вооруженных сил РФ в Краснодаре © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В тени деревьев прячутся парень и девушка. — Привет, ребята. Вы по зову сердца пришли сюда сегодня? — спрашиваю я.

— Нет, нас от работы отправили, — отвечает парень.

— Вы хоть знаете, что тут вообще будет?

— Мы сейчас пойдем уже.

— Но митинг ещё не начался, — не унимаюсь я.

— Мы уже отметились у главного и можем идти, — подытожил он. Рядом женщина с ребенком лет десяти, в руке у мальчика триколор. Анна говорит, что на митинг она пришли добровольно: «Патриотов нужно воспитывать с детства». В 15:50 ведущий объявляет, что пора строиться для проведения митинга. Некоторые участники неохотно выбредают из тени и идут к сцене, другие — так и остаются стоять под кронами. Мужчина в клетчатой рубашке и черных брюках нервно бросает: «Бедные люди. Сейчас их ещё неизвестно сколько под палящим солнцем будут держать».