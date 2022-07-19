«Я пришла, не забудь меня отметить». Как в Краснодаре прошел митинг в поддержку президента и Вооруженных сил РФ
Понедельник, 18 июля, 15:00. Через час в парке 30-летия Победы должен начаться митинг в поддержку президента и Вооруженных сил РФ.
У «Олимпа» встречаются две женщины.
— Извини, что опоздала, надо было работу закончить. Вот даже пообедать не успела, по дороге пришлось пачку хлебцев купить.
— Всё нормально, я недолго тут стою. Знаешь, что там вообще будет?
— Вроде митинг какой-то. Короче, пошли.
Люди медленно двигаются в сторону музея военной техники в парке 30-летия Победы. Следом подъезжает автобус № 406 «Горячий Ключ — Краснодар». Из него выходят около 20 человек с флагами России и Кубани. Сразу понятно, куда и зачем их привезли.
Согласованный с администрацией Краснодара митинг в поддержку президента России и вооруженных сил РФ организовало местное отделение всероссийской организации ветеранов «Боевое братство». Его представитель в коротком интервью одному из телеканалов рассказывает, что организация уже несколько раз собирала и отправляла на фронт гуманитарную помощь, в том числе высокотехнологичную технику. А теперь решили поддержать армию и так, чтобы «солдаты чувствовали, что они не одни».
Все проходят через металлоискатель, женщин зачастую просят показать, что в сумке. Палит солнце, люди стараются поскорее созвониться, найти свою «группу» и уйти в тень. Самые предусмотрительные пришли в шляпах, кепках и с зонтами. Всем желающим раздают бутылки с водой.
«Я у 205 танка, давай скорее, жарко же», — слышится из толпы.
В каждой группе есть человек, который тащит флаги, плакаты и другую атрибутику, чтобы раздать её собравшимся. После — люди начинают активно с ней фотографироваться. Неясно — для отчета начальству или действительно хотят запечатлеть момент.
Здесь все: местные отделения «Единой России» и её «Молодой гвардии», «Царьграда», Всемирного русского народного собора, казаки, различные ветеранские организации, представители администрации, взрослые и дети.
«Я пришла, не забудь меня отметить», — слышится снова.
У многих на груди георгиевские ленты, группа молодых людей в черных футболках с буквой Z, в толпе ходит и девушка в футболке с портретом Владимира Путина. На сцене вживую исполняют патриотические песни, в том числе и гимн Российской Федерации.
В тени деревьев прячутся парень и девушка.
— Привет, ребята. Вы по зову сердца пришли сюда сегодня? — спрашиваю я.
— Нет, нас от работы отправили, — отвечает парень.
— Вы хоть знаете, что тут вообще будет?
— Мы сейчас пойдем уже.
— Но митинг ещё не начался, — не унимаюсь я.
— Мы уже отметились у главного и можем идти, — подытожил он.
Рядом женщина с ребенком лет десяти, в руке у мальчика триколор. Анна говорит, что на митинг она пришли добровольно: «Патриотов нужно воспитывать с детства».
В 15:50 ведущий объявляет, что пора строиться для проведения митинга. Некоторые участники неохотно выбредают из тени и идут к сцене, другие — так и остаются стоять под кронами.
Мужчина в клетчатой рубашке и черных брюках нервно бросает: «Бедные люди. Сейчас их ещё неизвестно сколько под палящим солнцем будут держать».
На сцену поочередно выходят спикеры, толпа ликует и скандирует «Слава России!». К микрофону подходит мужчина средних лет в меховой папахе.
«Члены Кубанского казачьего войска не могли молча наблюдать за происходящим. В связи с этим в крае был создан отряд Кубани, который воевал в Донецке. Хочу выразить благодарность за полученную поддержку. Ведь когда читаешь письма солдатам, которые присылают обычные школьники, на глазах наворачиваются слезы. Это дорогого стоит. Я вам скажу так, победа будет за нами, и враг будет разбит», — говорит Михаил Литвиненко. Он — атаман хуторского казачьего общества «Старокорсунский казачий курень».
А вот сопредседатель отделения Всемирного русского народного собора (ВРНС) в Краснодарском крае Никита Изюмов даже делает прогнозы.
«Друзья, слава России! Такие понятные, простые слова. Сразу ясно, что они означают. Однако в нашей стране есть люди, для которых эти слова словно скрежет металла по стеклу. Такие граждане забыли, что такое национальный дух, забыли, что такое Родина и отечество. Они искренне не понимают, почему мы защищаем народ Донбасса. Но давайте вспомним, кто живет в Луганске, Донецке, Славянске, Мариуполе, Херсоне и Одессе. Мы с вами! Наши родственники, наш один большой русский народ, который был разделен. Сегодня местные жители спрашивают у солдат: «Скажите, а Россия здесь навсегда?» Да, Россия там навсегда!».
Через 45 минут ура-патриотических речей митинг заканчивается, люди сворачивают флаги, складывают плакаты, сразу на месте снимают футболки, кепки, георгиевские ленты и спешат покинуть площадь.