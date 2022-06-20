«Декатлон» объявил о закрытии магазинов в России. В Краснодаре магазины спортивных товаров закроются после 26 июня

Сеть спортивных магазинов «Декатлон» приостановит свою деятельность на территории России. Это касается и продаж через интернет

Французская компания по разработке, производству и продаже товаров для спорта и туризма объявила о закрытии магазинов в России. В заявлении на сайте компании написано, что торговые точки будут работать до 22:00 26 июня. Также после этой нельзя будет заказать товары в интернет-магазине. При этом компания обязуется выполнить все обязательства перед покупателями, которые оформили заказ до 22:00 26 июня. Возврат товара по гарантии можно будет сделать до 10 июля.

В Краснодаре находятся два магазина сети: в ТРЦ «Красная Площадь» и OZ Mall.

«Мы временно приостанавливаем продажи в магазинах и в онлайн-магазине. Из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров», — говорится в сообщении.