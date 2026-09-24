«Рисуют победу». КПРФ заявила о фальсификации выборов в Краснодарском крае

Кадр с камеры видеонаблюдения на УИК № 2059 © Скриншот из видео с YouTube-канала Александра Сафронова

Кадр с камеры видеонаблюдения на УИК № 2059 © Скриншот из видео с YouTube-канала Александра Сафронова

Депутат КПРФ Сафронов заявил, что у партии украли 500 тыс. голосов, и рассказал о случаях вбросов бюллетеней

23 сентября политик и депутат от КПРФ Александр Сафронов сообщил о фальсификации выборов в Краснодарском крае. Он заявил, что у партии в регионе «украли около полумиллиона голосов», а также предоставил доказательства в своем видео на YouTube. Так, например, член УИК № 2059 в Юбилейном микрорайоне заметила, что в ночь с 19 на 20 сентября ее подпись на бумажной ленте сейфа подделали. При этом на новой бумаге стояла печать, к которой есть доступ у комиссии. Полицейская, дежурившая на участке, заявила, что ничего не видела. Позднее записи с камер видеонаблюдения подтвердили фальсификацию. По словам Сафронова, это сделали «некие преступники, похожие на членов комиссии». В момент инцидента на участке находилась сотрудница полиции.

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В результате бюллетени из этого сейфа аннулировали, а при подсчете учитывались только те голоса, которые подали в последний день выборов — 20 сентября. Сафронов рассказал, что на этом участке КПРФ получила больше всего голосов — 41,5%, «Единая Россия» — 19,8%, «Новые люди» — 19,1%. Отметим, что, по данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), КПРФ в Краснодарском крае на выборах в Госдуму набрала около 16%, а «Единая Россия» — около 60%. На третьем месте ЛДПР — около 9%.



По стране «Единая Россия» набрала 57,8%, КПРФ — 13,8%, ЛДПР — 8,9%, «Новые люди» — 7,9%. Также Сафронов рассказал о нарушениях на участках № 6419, 6422 и 2239. Там наблюдателям не предоставляли копию протокола после подсчета бюллетеней. Жалоба поступила и от наблюдателя УИК № 2014 на улице Красной. Девушка сообщила, что на участке не совпадали данные о досрочной явке с той информацией, которую передали в ЦИК. По ее словам, в списке было около 50 подписей, однако комиссия заявила о 500 голосах. Наблюдатель вызвала полицию. Помимо этого, в редакцию Юга.ру обратился наблюдатель от КПРФ на УИК № 2221 в Фестивальном микрорайоне. Он сообщил, что заметил, как председатель комиссии вбрасывал бюллетени. Однако мужчине не дали возможности проверить сейф-пакеты. 23 сентября в телеграм-канале КПРФ заявили о несогласии с итогами выборов и «совершенно возмутительном характере и масштабе фальсификаций на множестве избирательных участков», а также потребовали отменить досрочное электронное голосование.