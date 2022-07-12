В Краснодаре открылись рестораны «Вкусно — и точка»

Утром 12 июля в Краснодаре открылись четыре ресторана «Вкусно — и точка» (бывший McDonald's). Пока без картошки фри

12 мая в 10:00 в Краснодаре открыли четыре ресторана «Вкусно — и точка». В фастфуд на пересечении улиц Красной и Северной утром выстроилась очередь.

Пока в фастфуде компании не будет фирменной картошки фри. В пресс-службе «Вкусно — и точка» «РБК Краснодар» рассказали, что дело в неурожае картофеля определённого сорта. Зато в меню оказался картофель по-деревенски.

Корреспондентка Юга.ру сходила на открытие ресторана. Сравнила меню и цены с McDonald's. Читайте подробный материал из нового ресторана.

Ранее Юга.ру сравнили цены сочинских и московских ресторанов «Вкусно — и точка». Также писали о том, когда сеть ресторанов откроется в Ростове-на-Дону и в Новороссийске. Завтра, 13 июля, открытие двух ресторанов сети запланировано в Геленджике и Анапе.