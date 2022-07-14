Теперь и в будни. На трассе М-4 в Краснодарском крае каждый день стоят многокилометровые пробки

Утром 14 июля по трассе М-4 «Дон» в районе Горячего Ключа растянулась автомобильная пробка. Люди жалуются, что заторы на пути к морю теперь появляются не только в выходные, но и в будни

14 июля в городском телеграм-канале Горячего Ключа выложили видео автомобильной пробки на трассе по пути к Чёрному морю. Под видео сразу появились комментарии. Местные жители отметили , что пробки на участке трассы М-4 на этой неделе стали появляться и в будний день. Вереница автомобилей растянулась примерно на 4 км от пересечения с улицей Промышленной и заканчивалась в районе улицы Заречье. Раньше на трассе в районе Горячего Ключа пробка собиралась по утрам в субботу и воскресенье.

Ранее Юга.ру писали, что многокилометровые заторы на трассе по пути к морю начали собираться по выходным в начале июля. В июле стало больше пробок и на пути к Крымскому мосту и Азовскому морю. В соседней Абхазии, куда из Сочи приезжают автобусы с туристами, также выросло количество автомобильных заторов в туристических местах.

Ещё в мае в администрации края говорили о том, что дороги в сезон будут перегружены. В Анапе, Геленджике и Краснодаре с 24 февраля остаются закрытыми аэропорты.