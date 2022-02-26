Из Сочи начали вывозить туристов. Сочинский аэропорт заработал как временный хаб
Аэропорт Сочи начал работу, как временный транспортный узел для вывоза туристов
Напомним, утром 24 февраля на юге России временно закрыли все аэропорты, кроме сочинского. «Аэрофлот» заявил, что предоставит дополнительные широкофюзеляжные самолеты в Сочи для вывоза всех нуждающихся.
26 февраля сочинский аэропорт открыл дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал, на регистрацию и досмотр вышел дополнительный персонал. С 12:35 в зоне вылета для внутренних линий открыли бизнес-зал. На привокзальной площади и пандусе работают маршалы, которые помогают пассажирам. сообщили в пресс-службе аэропорта.
По состоянию на 13:00 на прилет обслужили 36 рейсов и 5 тыс. пассажиров. На вылет — 30 рейсов и 4 тыс. 135 пассажиров. За сутки планируется обслужить около 26 тыс. пассажиров. На вылет запланировано 95 рейсов.
«Ряд авиакомпаний в ближайшие дни будут использовать широкофюзеляжные воздушные суда, с учетом повышенного спроса на авиаперевозки из Сочи жителей других городов Краснодарского края», — добавили в пресс-службе.