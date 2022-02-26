Из Сочи начали вывозить туристов. Сочинский аэропорт заработал как временный хаб

Напомним, утром 24 февраля на юге России временно закрыли все аэропорты, кроме сочинского. «Аэрофлот» заявил, что предоставит дополнительные широкофюзеляжные самолеты в Сочи для вывоза всех нуждающихся.

26 февраля сочинский аэропорт открыл дополнительный пункт входного контроля в аэровокзал, на регистрацию и досмотр вышел дополнительный персонал. С 12:35 в зоне вылета для внутренних линий открыли бизнес-зал. На привокзальной площади и пандусе работают маршалы, которые помогают пассажирам. сообщили в пресс-службе аэропорта.

По состоянию на 13:00 на прилет обслужили 36 рейсов и 5 тыс. пассажиров. На вылет — 30 рейсов и 4 тыс. 135 пассажиров. За сутки планируется обслужить около 26 тыс. пассажиров. На вылет запланировано 95 рейсов.

«Ряд авиакомпаний в ближайшие дни будут использовать широкофюзеляжные воздушные суда, с учетом повышенного спроса на авиаперевозки из Сочи жителей других городов Краснодарского края», — добавили в пресс-службе.