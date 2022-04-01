На сайте мэрии Краснодара открыли раздел с информацией для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР

В администрации города 1 апреля рассказали о специальном разделе для беженцев, которые прибыли в город с территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины

В специальном разделе на сайте администрации опубликована информация о мерах поддержки беженцев, о правовых вопросах, в том числе, порядке оформления опекунства, устройстве детей в детские сады и школы, трудоустройстве и местах выдачи гуманитарной помощи. Также там есть номера телефонов горячих линий и адреса специальных электронных ресурсов.

Для жителей Краснодара в специальном разделе размещены адреса и телефоны пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев. Сам раздел находится по следующей ссылке.

«Также ознакомиться с актуальной информацией о мерах поддержки граждане, которые прибыли из Украины, ДНР и ЛНР, могут в официальном телеграм-канале городского управления по социальным вопросам», — говорится в сообщении мэрии.