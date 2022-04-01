На сайте мэрии Краснодара открыли раздел с информацией для беженцев из Украины, ЛНР и ДНР

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В администрации города 1 апреля рассказали о специальном разделе для беженцев, которые прибыли в город с территории Луганской Народной Республики, Донецкой Народной Республики и Украины

В специальном разделе на сайте администрации опубликована информация о мерах поддержки беженцев, о правовых вопросах, в том числе, порядке оформления опекунства, устройстве детей в детские сады и школы, трудоустройстве и местах выдачи гуманитарной помощи. Также там есть номера телефонов горячих линий и адреса специальных электронных ресурсов.

Для жителей Краснодара в специальном разделе размещены адреса и телефоны пунктов приема гуманитарной помощи для беженцев. Сам раздел находится по следующей ссылке.

«Также ознакомиться с актуальной информацией о мерах поддержки граждане, которые прибыли из Украины, ДНР и ЛНР, могут в официальном телеграм-канале городского управления по социальным вопросам», — говорится в сообщении мэрии. 

Ранее Юга.ру писали, что Правительство РФ обязало Краснодарский край, Ростовскую область и Крым принять почти 15 тыс. беженцев.

Беженцы Краснодар Украина

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