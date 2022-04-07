Во время «специальной военной операции» в Украине погиб 19-летний военнослужащий из Краснодарского края
7 апреля стало известно о гибели 19-летнего жителя Апшеронского района. Он погиб 15 марта в Мариуполе
Как пишет интернет-портал 93.ру, в социальных сетях появилась информация о гибели военнослужащего из станицы Кубанской Апшеронского района. 19-летний Григорий Плохих погиб в Мариуполе 15 марта.
По словам знакомых молодого человека, сначала он пошел служить в армию по призыву, а в декабре подписал контракт. Информацию о гибели военнослужащего подтвердили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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Ранее Юга.ру писали, что во время «специальной военной операции» в Украине погиб военный летчик Олег Доля из Апшеронского района. Он находился в составе экипажа из шести человек. О дате и месте гибели военнослужащего не сообщается.
Напомним, в Украине во время «специальной военной операции» погиб заместитель командующего Черноморским флотом капитан первого ранга Андрей Палий. Он родился и учился в Киеве.