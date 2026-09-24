17 объектов недвижимости на 41 млн рублей. В Темрюке суд обратил в доход государства имущество осужденного за взятку сотрудника Росреестра
Темрюкский суд изъял у семьи бывшего сотрудника Росреестра 17 объектов недвижимости
24 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в доход государства обратили имущество семьи бывшего заместителя начальника отдела кубанского управления Росреестра. Иск предъявлялся к Дмитрию Люсому, а также к членам его семьи.
Ранее его осудили за получение взятки. Люсому назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, он получил штраф в размере 550 тыс. рублей.
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В обосновании иска указывалось, что Люсый и его родственники приобрели 17 объектов недвижимости. Их общая стоимость составила 41 млн 218 тыс. 207 рублей. Законность источников средств семья не смогла подтвердить.
Суд расценил данные действия как акт коррупции.
Как писали Юга.ру, в августе суд изъял в доход государства активы главы кубанской станицы Сергея Безуглова на 26 млн рублей.