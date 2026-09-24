17 объектов недвижимости на 41 млн рублей. В Темрюке суд обратил в доход государства имущество осужденного за взятку сотрудника Росреестра

24 сентября объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что в доход государства обратили имущество семьи бывшего заместителя начальника отдела кубанского управления Росреестра. Иск предъявлялся к Дмитрию Люсому, а также к членам его семьи.

Ранее его осудили за получение взятки. Люсому назначили 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Помимо этого, он получил штраф в размере 550 тыс. рублей.