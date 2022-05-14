Латвийские чиновники запретили худруку Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко въезд в страну

Краснодарский край

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  • © Елена Синеок. ЮГА.ру
    © Елена Синеок. ЮГА.ру

Захарченко-старший попал в черный список МИДа Латвии вместе с еще 101 гражданином России

Министерство иностранных дел Латвии включило в черный список и запретило посещать страну 102 гражданам России, в том числе известным деятелям культуры. Среди них — художественный руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко.

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«Как говорится в заявлении латвийского МИДа, указанные лица выразили активную поддержку Владимиру Путину и решению о начале «[специальной] военной операции на Украине». Запрет на въезд будет действовать неопределенный срок», — пишет газета «Коммерсантъ-Кубань».

Ранее Юга.ру писали, что бывший мэр Краснодара Евгений Первышов попал под санкции Евросоюза. Еще от партии «Единая Россия» под санкциями теперь находятся Наталья Костенко, Дмитрий Пирог, Николай Долуда, Светлана Бессараб, Сергей Кривоносов, Анатолий Вороновский, Дмитрий Ламейкин, Иван Демченко, Сергей Алтухов, Алексей Езубов, Андрей Дорошенко и Дмитрий Лоцманов.

Краснодар Кубанский казачий хор Украина

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Латвийские чиновники запретили худруку Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко въезд в страну
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