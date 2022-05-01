«Она учила детей созидать и заботиться». Ученики и родители просят вернуть уволенную учительницу, которая высказалась о «военной спецоперации» в Украине

Родители учеников гимназии №92 в Краснодаре рассказали Никите Зырянову об уволенной за мнение о «спецоперации» в Украине учительнице и о том, что сейчас происходит в школе.

Увольнение На плакатах, развешанных в коридорах и классах краснодарской гимназии № 92, разноцветными фломастерами нарисованы сердечки, солнце, цветы. «Оставьте Маручану Спартаковну», «Без Маручаны Спартаковны мы не класс», «Маручана Спартаковна. Наш учитель. Наша гордость!», — гласят надписи. Эту акцию придумали две ученицы в ночь после увольнения их классной руководительницы. Многие другие дети их поддержали. 28 апреля сразу несколько пабликов выложили пост с прикрепленной аудиозаписью. В подписи говорилось, что голос на аудио принадлежит учительнице краснодарской гимназии № 92 Маручане Спартаковне Ворониной. По словам анонимного источника, учительница высказала мнение о «военной спецоперации в Украине» при учениках средних классов. На записи со склейками слышны фразы: — А не ходите в чужую страну, тогда в собственной к звукам не будете прислушиваться… Но это я не вам, это я так, о наболевшем… — Ваше счастье, что мы живем не в Белгородской области…[дальше учительница говорит о происшествии, которое произошло в области после начала «спецоперации»]* *[На аудиозаписи также были слова о том, что нужно уметь договариваться мирными способами, учительница упоминала российского солдата. Более подробную расшифровку можно прочесть на сайте Медиазоны (признана иностранным агентом). Мы не публикуем все цитаты из-за правовых рисков — прим. ред.]

На следующий день стало известно, что Маручана Спартаковна больше не работает в школе — об этом сообщила мэрия Краснодара. В министерстве образования края говорят, что учительница ушла по собственному желанию. «Но вы же понимаете, что это не так», — сказала Юга.ру одна из мам. В саму школу приехали следователи и опрашивали детей.

В СМИ начали писать, что на Воронину пожаловались дети и их родители, якобы решение было коллективным. Это утверждали, например, телеканал «Кубань 24» и газета «Кубанские новости», принадлежащие краевой администрации. В обоих случаях в заголовках была фраза «учительницу уволили за дискредитацию армии». В нескольких новостях была информация, что Воронина родом из Украины. После этих публикаций с журналистом Юга.ру связались родители учеников, у которых Маручана Спартаковна была классной руководительницей. Мы поговорили с десятью взрослыми, все они не хотели увольнения Ворониной. Более того, и дети, и родители просят вернуть ее обратно. Причем за учительницу вступился не только ее класс, но и другие школьники, у которых она вела уроки. Кроме того, родители жалуются, что теперь их детей начали клеймить в социальных сетях доносчиками.

Конфликт «Моя дочь половину ночи рыдала после того, как узнала, что случилось. Она нарисовала плакат «Маручана Спартаковна, мы за вас» и на следующий день пошла в школу. Так почти весь класс сделал. Они даже бегали по школе и подписи собирали, чтобы учительницу вернули. Собрали 200 подписей с учеников других классов и учителей. В гимназии все знают и понимают, что происходит. Обидно, что это преподносится, как коллективная жалоба, но это не так. Только один человек на нее пожаловался, мы знаем, кто», — говорит Ольга Г., мама одной из учениц Ворониной.

Дедушка Маручаны Спартаковны был директором школы в Армении, бабушка преподавала там же. Оба — заслуженные учителя. Отец Ворониной — педагог с 60-летним стажем. Про украинские корни никто из родителей учеников не слышал. Маручане Спартаковне 56 лет, она родилась в Краснодаре. В 92 школе учительница проработала около пяти лет: выпустила класс и взяла новый. Но с сентября отношения с одним из учеников не заладились. Сказать, что именно стало причиной конфликта, никто не смог, но проблемы с ребенком длятся уже не первый год. Именно он, по словам родителей, сделал запись. Более того, на аудио слова, сказанные на уроке, склеены с фразами, которые Воронина произнесла на родительском собрании, где детей не было. «Мы видели и слышали эту запись в интернете. Я слушала ее с ребенком. Дети узнают свои голоса, но все это вырвано из контекста. Она «склеена» из разных кусков. Что-то происходило еще осенью, что-то позже. Конкретно вырван из контекста кусок с Георгиевской лентой. На полной записи учитель рассказывала про историю ленточки, почему нужно уважать российского солдата, что сейчас некоторые носят ее как украшения. Она рассказывала детям, что это неправильно, мол, это символ, который нужно чтить. В записи этот смысл искажен», — рассказывает Жанна Л. Родители говорят, что ребенок, который записал слова учительницы, срывал уроки, постоянно ссорился с другими детьми. «Преподавателям приходилось тратить половину урока, чтобы успокоить его. То он линейкой стучит, то ручками двумя клацает одновременно. Недавно с девочкой у него конфликт случился, но про это лучше не надо», — добавляет Ольга Г.

Конфликт закончился серьезной травмой для девочки, рассказывают другие родители. После этого случая коллективно решили, что дальше так продолжаться не может: в школе встал вопрос об отчислении мальчика. Сразу же после этого в сети и появилась запись. «Мы не жаловались на учительницу, жаловались на одного ученика, который задирал наших детей. Про Маручану могу сказать, что человек — патриот своей страны. Вот так взять и подставить человека, да еще и в такое время… Родители мальчика уже жаловались на Маручану под видом коллективного обращения к директору. Эту жалобу они не согласовывали с нами. Тогда провели проверку, их доводы не подтвердились. Директор услышала мнение большинства родителей и учителя оставили в покое», — говорит Жанна Л. «Маручана очень долго терпела. У нее у самой три сына. Она учила наших мальчиков, чтобы они защищали девочек. Учила проявлять заботу. А сейчас что? Наши дети рыдают», — продолжает Маргарита Д. «Я думаю, что эта публикация в социальных сетях дело рук одной семьи, которая не смогла найти взаимопонимания с учительницей. Там большие проблемы были с поведением. Папу мальчика увидели только в этом году, до этого — только маму видели. Ничего не могу про них сказать», — делится Оксана М. Юга.ру связались с родителями ребенка, который по мнению остальных сделал запись, но они сказали, что не дают комментариев, и бросили трубку.