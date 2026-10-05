Школы в три смены, трамвайный тупик и конфликт вокруг храма. Чем запомнится Евгений Наумов, досрочно покинувший пост мэра Краснодара

5 октября мэр Краснодара Евгений Наумов досрочно ушел в отставку. Он сам внес вопрос о прекращении своих полномочий в повестку внеочередного заседания городской думы, и депутаты решение поддержали. Редактор Юга.ру Денис Куренов подводит итоги работы градоначальника. Отставка за 13 месяцев до конца срока Утром 5 октября об уходе мэра сообщил депутат гордумы от КПРФ Александр Сафронов. Сам Наумов объявил о решении сотрудникам администрации и представителям общественности в концертном зале на Красной, 122. Причины отставки и новое место работы Наумова на момент публикации не называли. Полномочия Наумова истекали только в ноябре 2027 года. Но еще 18 сентября губернатор Вениамин Кондратьев создал комиссию по отбору кандидатов в мэры Краснодара во главе с вице-губернатором по внутренней политике Александром Топаловым. Тогда это объясняли новым порядком избрания глав муниципалитетов, а о досрочном уходе Наумова в постановлении губернатора не было ни слова. Временно исполнять обязанности мэра будет первый заместитель главы города Дмитрий Васильев. Ему 43 года, в мэрии он курировал экономику, финансы и муниципальные закупки, первым замом стал в январе 2024 года.

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Отставки Наумова требовали и раньше: с осени 2025 года ее добивались жители ЮМР и представители КПРФ. Еще в октябре 2025 года администрация президента ответила активисту Виталию Черкасову, что досрочное прекращение полномочий главы города «на основании частного мнения отдельного гражданина» законом не предусмотрено. Подробнее об этом конфликте — ниже.

Строитель из мэрии и краевой администрации Наумов родился в 1980 году в Краснодаре, окончил КубГТУ и юридический факультет КубГУ. В мэрии он работал с 2004 года: в департаментах финансов и архитектуры, в управлении по жилищным вопросам, а в конце 2015-го стал вице-мэром по архитектуре и строительству. Затем был первым заместителем министра труда и соцразвития края, а в 2020 году вернулся в мэрию первым заместителем мэра Евгения Первышова. Когда тот осенью 2021 года ушел в Госдуму, Наумов недолго исполнял обязанности мэра, а затем стал вице-губернатором по строительству. Главой города его избрали 9 ноября 2022 года: за Наумова проголосовали 40 из 41 присутствовавшего депутата, фракция КПРФ голосование бойкотировала. Он стал третьим мэром Краснодара за шесть лет: его предшественник Андрей Алексеенко проработал на посту девять месяцев и уехал возглавлять правительство военно-гражданской администрации Харьковской области. «Уверен, что справитесь с новыми вызовами», — напутствовал тогда Наумова губернатор.

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Своими главными задачами новый мэр назвал решение проблем обманутых дольщиков и строительство школ, детских садов и поликлиник. В 2025 году Наумов возглавил список «Единой России» на выборах в гордуму, но от мандата отказался. На тех выборах «Единая Россия» получила 63,4% голосов, КПРФ — 15,5%, впервые в гордуму прошли «Новые люди». Тогда же Кондратьева переизбрали губернатором с результатом 83,2%. Краевая КПРФ результаты не признала и заявила о фальсификациях.

Евгений Наумов © Фото пресс-службы ГК ИНСИТИ

Школы: рекорды, переносы и третья смена Строительство школ и детсадов — главный аргумент мэрии. По ее подсчетам, за первые три года срока в Краснодаре появились 79 социальных объектов, в том числе 26 школ и 46 детских садов. Только в 2024 году открыли четыре школы и два учебных блока на 6550 мест, а также 18 детсадов. Но спрос на школы растет быстрее, чем их строят. По оценке, которую мэрия давала в 2024 году, за пять лет население Краснодара выросло примерно на 200 тыс. человек, до 1,6 млн. А в феврале 2026 года губернатор Кондратьев заявил, что, по данным полиции, в городе зарегистрированы уже 2,3 млн человек. Число школьников ежегодно увеличивается примерно на 10 тысяч. Для многих краснодарских школ две смены — норма, а в некоторых практикуют «спаренные уроки», когда один учитель ведет занятия сразу в двух классах. Со временем обещания все чаще расходились с реальностью. Летом 2025 года выяснилось, что к 1 сентября вместо семи обещанных школ откроют только две. По итогам года мэрия отчиталась о пяти школах, двух учебных блоках и девяти детсадах. В феврале 2026 года депутат Александр Сафронов рассказал, что краевые власти приостановили финансирование соцобъектов. К 1 сентября 2026 года власти обещали пять новых школ на 1550 мест каждая — общей стоимостью 10,6 млрд рублей. В срок открылись три. Филиал школы № 66 на улице Пономаренко, который собирались открыть еще в 2025 году, не успели подготовить к началу учебного года. Его ученики ездили в основное здание на Уссурийской, где занятия шли в три смены. Родителям, которые просили перевести детей на дистанционное обучение, мэр предложил «потерпеть две недели». Филиал открыли 15 сентября, и родителей на торжество во двор не пустили: там еще стояла строительная техника. Школу на 1550 мест в ЖК «Дыхание» стоимостью 2,5 млрд рублей к 1 сентября тоже не открыли: из-за смены подрядчика ее перенесли на ноябрь. Детей из ЖК возят автобусами в школу № 62 в поселке Индустриальном, и в первый же день учебного года девяти автобусов не хватило: школьники стояли в очереди на автобусы с 6:50, а отправить всех удалось только к 7:20. Из-за этих переносов в школах № 62 и № 66 пришлось ввести третью смену, и Роспотребнадзор признал ее незаконной. Есть и замороженные стройки. Детсад на проспекте Знаменского должен был обойтись в 419 млн рублей. Подрядчику успели заплатить 193 млн, а с весны 2026 года работы на площадке стоят. Транспорт: вагоны пришли, ветки — нет Подвижной состав при Наумове заметно обновился. В 2024 году город купил 40 трамваев, а на 2025-й заложил еще 50 за 6,66 млрд рублей. Всего, по данным мэрии, за последние годы в Краснодар пришли более 130 новых машин: 40 трамваев, 83 больших газовых автобуса и семь электробусов. Кроме того, на остановках появились более 300 электронных табло. Правда, не все они работают стабильно. Параллельно город расширял платные парковки. В марте 2025 года мэрия решила поднять плату за час стоянки в центре до 90 рублей, а осенью объявила, что платными станут еще 76 стоянок, почти все — в спальных районах: Юбилейном, Фестивальном, Гидрострое и других. По итогам 2025 года городская администрация отчиталась о 14 тысячах платных мест и 1,1 млрд рублей дохода для бюджета.

Мэр Краснодара Евгений Наумов осматривает будущую школу в микрорайоне «Родные Просторы» © Фото Сергея Журавлева

Тонкая голубая линия: Что не так с платными парковками в Краснодаре

С новыми линиями ситуация оказалась более проблемной. Концессию на трамвай от Западного депо через Немецкую деревню и «Баскет-Холл» до улицы Московской подписали с компанией «Синара — ГТР Краснодар» в сентябре 2022 года, когда Наумов еще был вице-губернатором. Проект оценивали в 28,2 млрд рублей. Участок до Немецкой деревни обещали запустить к концу 2024 года, но не достроили: к январю 2025 года здесь уложили лишь 1,4 км путей из 2,1 км. 31 августа 2026 года первый вице-мэр Дмитрий Васильев сообщил, что работы возобновят не раньше первой половины 2027 года, а весь проект продлили до конца 2029-го. Прокладке путей мешает гаражный кооператив на улице Азовской: иск мэрии об изъятии гаражей суд удовлетворил только 24 июля. А от четвертого этапа — участка от «Баскет-Холла» до улицы Московской — власти в июне 2026 года отказались. Затянулись и дорожные стройки. Реконструкция Фадеевского путепровода, по которому проходит дорога в аэропорт, оценивается в 2,6 млрд рублей. «Как и с Тургеневским мостом, реконструкция потребует терпения», — предупреждал Наумов в 2025 году. Открыть две полосы в сентябре 2026-го не успели. За пять дней до отставки Наумов пообещал сделать это в октябре, а весь путепровод открыть к концу года: «Главное здесь — не торопиться, чтобы не допустить дефектов». Пока путепровод закрыт, троллейбус № 7 от вокзала до аэропорта с декабря 2025 года ходит по трассе М-4 «Дон», а пассажирам приходится пользоваться надземными переходами. Двухуровневую развязку стоимостью 4,4 млрд рублей на пересечении улиц Шевченко, Тихорецкой и Володарского начали строить летом 2025 года, сдать ее по контракту должны к 30 апреля 2028 года. Подрядчика, компанию «СтройЮгРегион», в феврале 2026 года по антикоррупционному иску обратили в доход государства. Ее бывший владелец — депутат Законодательного собрания края от «Единой России» Александр Карпенко. Генплан и последние долгострои Главный градостроительный документ срока — новый генплан до 2044 года. Гордума приняла его 27 ноября 2024 года. По нему Краснодар лишится 7 тыс. га земли — изменения затронули почти все жилые окраины. Депутат от КПРФ Сафронов предупреждал, что документ «содержит критическое количество недоработок».

За неделю общественных обсуждений жители прислали 28 тысяч замечаний и предложений, после чего часть пригородных участков вернули под индивидуальное жилье, а индустриальный парк урезали в пользу социальных и спортивных объектов. Мэрия при этом делала ставку на комплексное развитие территорий (КРТ): к ноябрю 2025 года она заключила 12 таких договоров. Весной 2026 года Наумов утвердил планировку нового микрорайона почти на 28 га на месте масложиркомбината и завода «Машиностроитель» — со школой на 1500 мест и двумя детсадами. Ранее местные власти обещали не строить там высотки и ТРЦ и заявляли, что предприятие продолжит работу на нынешней территории. Не до конца решена и проблема обманутых дольщиков, которую Наумов называл одной из главных. В реестре проблемных объектов оставались три краснодарских долгостроя: «Анит-Сити», который начали строить еще в 2009 году, «Луч» и «Заря». В 2024 году их обещали сдать до конца года, потом — в 2025-м. В мае 2026 года власти снова перенесли сроки: «Анит-Сити» — на второй квартал 2026 года, «Луч» и «Зарю» — на третий. Причиной назвали недобросовестного подрядчика, за которым пришлось переделывать работы. «Анит-Сити» в июле ввели в эксплуатацию — через 17 лет после начала стройки. А «Луч» и «Заря» не уложились и в новый срок: в сентябре краевой фонд защиты прав дольщиков предъявил генподрядчику претензии за срыв сроков.

Блэкауты, снег и ливни Самые тяжелые эпизоды срока — коммунальные. В июле 2024 года, в разгар жары, Краснодар жил по графикам отключений: без света остались более 100 улиц, были отключены более 230 подстанций и не работали около 150 светофоров. Жители нескольких новых микрорайонов, сидевшие без электричества по 12–15 часов, перекрыли улицу. Наумов приехал к ним и пообещал: «Я отсюда не уеду, пока не дадут электроснабжение». Двоих участников акции задержали. Сети не поспевают за ростом города. Еще в конце 2024 года губернатор Кондратьев во время прямой линии признал, что существующие сети рассчитаны на город в 300 тысяч человек. А в январе 2026 года Сафронов обнародовал ответ Следственного комитета: девять многоэтажек ЖК «Калинино Парк» подключили к электросетям мощностью 360 кВт вместо положенных 1365 кВт. Жители этих домов еще летом 2025 года жаловались на перебои со светом.

Ночной Краснодар © Елена Синеок. ЮГА.ру

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В своих отчетах мэрия делает акцент на другом: только в 2025 году, по ее данным, обновили 5,5 км теплосетей и подвели газ к 2600 домовладениям. Январь 2026 года показал, что город не готов и к снегу. 12 января, в первый рабочий день после праздников, за ночь выпало около 15 см осадков. Только с 6 до 9 утра в городе произошло около 60 ДТП, пробки доходили до 9 баллов, дороги и тротуары превратились в каток. Всерьез расчищать улицы начали лишь спустя почти сутки. Наумов объяснил это плотным трафиком: «Чтобы очистить дороги, необходимо их разгрузить». Он посоветовал горожанам ездить на общественном транспорте, «в первую очередь — на трамвае». Директор департамента информполитики мэрии Надежда Лутай призвала: «Давайте порадуемся этой недолгой зиме и не будем ворчать», но позже удалила свой пост. В станице Елизаветинской в ямах на улице Кубанской застряли два школьных автобуса. Госавтоинспекция возбудила административные дела против подведомственного мэрии МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» и краевого минтранса — из-за «ненадлежащего планирования администрацией города деятельности по зимнему содержанию дорог» и нехватки снегоуборочной техники. Губернатор потребовал расчищать дороги и тротуары круглосуточно: «Непогода не должна влиять на комфорт жителей». При этом контракт на содержание улиц и дорог в 2026 году, включая уборку снега, мэрия заключила на 700 млн рублей.

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Май 2026 года стал самым дождливым в крае за последние полвека. В Краснодаре осадков выпало в пять раз больше нормы, вода стояла в Музыкальном и Юбилейном микрорайонах и на Кубанской набережной. «Лет 15 точно такого объема осадков по всему краю не было», — объяснял Наумов. Жители возражали, что их улицы затапливает и после обычных дождей. Городскую ливневую канализацию обслуживает ООО «Рустем», получившее контракты на сотни миллионов рублей. Бюджет: рост на краевые деньги Доходы городского бюджета за срок Наумова выросли с 51,6 млрд рублей в 2022 году до 91,7 млрд в 2025-м. Но больше половины этих денег — трансферты из краевого и федерального бюджетов. В 2025 году доходы бюджета впервые снизились за срок — на 2,8% по отношению к 2024-му. Причина как раз в трансфертах: они сократились на 13,7%. Бюджет на 2026 год принимали с дефицитом в 2,5 млрд рублей, но, по оценкам экспертов, год закончится с дефицитом в 5,2 млрд, а муниципальный долг вырастет в 2,2 раза — с 1,9 млрд до 4,1 млрд рублей. Покрывать дефицит мэрия собирается в том числе кредитом на 2,4 млрд, аукцион на него объявили в мае. В отчете за 2025 год мэрия говорила о более чем 400 млрд рублей инвестиций. По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», инвестиции в основной капитал в 2025 году составили 245,6 млрд рублей — на 21,6% меньше, чем годом раньше, а оборот розничной торговли сократился на 15,5% в сопоставимых ценах. Отчет мэра гордума одобрила почти единогласно: против выступил только Сафронов, назвавший его «сплошной показухой». Храм, из-за которого требовали отставки Главный конфликт срока разгорелся в ЮМР. На Рождественской набережной, на аллее 80-летия края, власти решили построить третий в районе храм. На общественных обсуждениях против высказались около 1,5 тыс. из 1928 участников, но мэрия отклонила все возражения. Сначала храм собирались строить рядом в зеленой зоне, но затем место перенесли на благоустроенную аллею. Против проекта жители выступали еще в 2024 году, тогда они собрали около 3,5 тыс. подписей. По их подсчетам, на одного жителя Юбилейного приходится 1,2 кв. м зелени при норме 16 кв. м.

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7 ноября жители и КПРФ начали собирать подписи за отставку мэра. Депутата Сафронова при сборе подписей задержали и оштрафовали на 25 тыс. рублей. Жители записали видео «Наумов, выйди к людям», а затем обратились к президенту Владимиру Путину: «В тяжелое для страны время миллиардная стройка выглядит цинично». В январе 2026 года Наумов подписал постановление о межевании земли под храм. Тогда же на публичные слушания вынесли поправки в устав города: по ним выдвигать кандидатов в мэры может только губернатор, среди оснований для отставки — «утрата доверия президента», а отзыв мэра по инициативе жителей из устава исключается. На отчете в марте Сафронов спросил, почему жителям ЮМР около 40 раз отказали в согласовании митинга. «Предлагаем то, что считаем нужным для администрации», — ответил мэр. 3 апреля участок площадью 72 сотки передали приходу храма Димитрия Солунского в безвозмездное пользование на 10 лет, новый собор посвятят бойцам СВО. В июне на набережной начали бурить для инженерных изысканий.

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Ани Лорак, «тихий час» и митинги на окраине Были при Наумове и ограничения для артистов. В марте 2023 года он высказался за отмену апрельского концерта Ани Лорак в Краснодаре: «Мы — жители против того, чтобы в нашем городе «устраивали шоу» люди, которые признаются в любви правящей на Украине власти, воюющей против нас». Концерт в итоге отменили. В конце 2025 года мэр подписал постановление с новыми правилами для уличных музыкантов. С 1 марта 2026 года выступать можно только на 27 утвержденных площадках, составом не больше шести человек, с 10:00 до 13:00 и с 15:00 до 21:00 — с «тихим часом» посередине дня. Выступление нужно согласовать с управлением культуры за 20 рабочих дней, а песни с политической агитацией запрещены. Не согласовывала мэрия и митинги. Когда в марте 2026 года КПРФ подала уведомление об акции против блокировки Telegram, ей предложили Кленовый сквер у Западного обхода — в 10 км от центра, с 18:00 до 22:00. Организаторы согласились. А потом администрация отозвала собственное разрешение, сославшись на «беспилотную опасность» — хотя в тот же день в городе проходили другие массовые мероприятия.

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