Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара. Администрация президента уже отказала в отставке активисту

Краснодарцы анонсировали сбор подписей за отставку мэра из-за решения строить храм в Юбилейном микрорайоне вопреки мнению жителей

7 ноября в телеграм-канале «Краснодар ЮМР» появилась информация, что жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.

«Следует отметить циничный подход чиновников комиссии по землепользованию и застройке к мнению почти полутора тысяч краснодарцев, направивших возражения против строительства храма на набережной Аллеи. Их мнение было отклонено в заключении. Жители недоумевают — как можно затеивать миллиардную стройку, когда дороги Юбилейного микрорайона в ямах, канализация без очистки стекает в Кубань, а мизерные зарплаты учителей и работников детских садов едва позволяют им сводить концы с концами», — говорится в тексте.

Юбилейный — новый Музыкальный?:

Инициативу горожан поддержало местное отделение КПРФ. Его глава Александр Сафронов заявил, что краснодарские коммунисты тоже будут собирать подписи за отставку Евгения Наумова. Политик назвал причиной «полную утрату доверия жителей и управленческую несостоятельность мэра».

Сафронов привел пять факторов, из-за которых Наумова следует снять с должности:

  • отказ от диалога с обществом;
  • игнорирование мнения жителей при принятии Генплана и других важных городских документов;
  • провалы в сфере ЖКХ и экологии;
  • транспортный коллапс и управленческий хаос;
  • коррупционные и кадровые скандалы.

«Евгений Наумов доказал свою неспособность вести общественный диалог, провалил решение ключевых городских проблем, допустил деградацию инфраструктуры и потерю управляемости города», — говорится в обращении КПРФ.

В октябре активист Виталий Черкасов отправлял письмо на имя Владимира Путина с просьбой снять с должности Евгения Наумова. В администрации президента ответили, что «досрочное прекращение полномочий главы Краснодара на основании частного мнения отдельного гражданина в рамках рассмотрения обращений граждан законодательством не предусмотрено».

Напомним, на аллее 80-летия Краснодарского края построят третий храм в Юбилейном микрорайоне, несмотря на возражения жителей. Против его возведения высказались около 1,5 тыс. человек.

Краснодарцы с сентября 2024 года устраивали пикеты, записывали обращения и собирали подписи против проекта. Активиста Виталия Черкасова и депутата Александра Сафронова обвинили в проведении несанкционированного митинга из-за сбора подписей на улице и оштрафовали. В октябре 2025 года планируемую стройку перенесли из зеленой зоны на 500 метров, но жители все равно остались недовольны.

Как писали Юга.ру, в ноябре 2024 года в сеть слили эскиз храма в Юбилейном микрорайоне Краснодара.

