Жители и КПРФ собирают подписи для отставки мэра Краснодара. Администрация президента уже отказала в отставке активисту

«Следует отметить циничный подход чиновников комиссии по землепользованию и застройке к мнению почти полутора тысяч краснодарцев, направивших возражения против строительства храма на набережной Аллеи. Их мнение было отклонено в заключении. Жители недоумевают — как можно затеивать миллиардную стройку, когда дороги Юбилейного микрорайона в ямах, канализация без очистки стекает в Кубань, а мизерные зарплаты учителей и работников детских садов едва позволяют им сводить концы с концами», — говорится в тексте.

7 ноября в телеграм-канале «Краснодар ЮМР» появилась информация, что жители Юбилейного микрорайона начали сбор подписей за отставку мэра Евгения Наумова. В тексте обращения градоначальника обвиняют в «расколе в обществе на религиозной почве» из-за споров вокруг будущего храма.

Инициативу горожан поддержало местное отделение КПРФ. Его глава Александр Сафронов заявил, что краснодарские коммунисты тоже будут собирать подписи за отставку Евгения Наумова. Политик назвал причиной «полную утрату доверия жителей и управленческую несостоятельность мэра».

Сафронов привел пять факторов , из-за которых Наумова следует снять с должности:

отказ от диалога с обществом;

игнорирование мнения жителей при принятии Генплана и других важных городских документов;

провалы в сфере ЖКХ и экологии;

транспортный коллапс и управленческий хаос;

коррупционные и кадровые скандалы.

«Евгений Наумов доказал свою неспособность вести общественный диалог, провалил решение ключевых городских проблем, допустил деградацию инфраструктуры и потерю управляемости города», — говорится в обращении КПРФ.

В октябре активист Виталий Черкасов отправлял письмо на имя Владимира Путина с просьбой снять с должности Евгения Наумова. В администрации президента ответили, что «досрочное прекращение полномочий главы Краснодара на основании частного мнения отдельного гражданина в рамках рассмотрения обращений граждан законодательством не предусмотрено».

Напомним, на аллее 80-летия Краснодарского края построят третий храм в Юбилейном микрорайоне, несмотря на возражения жителей. Против его возведения высказались около 1,5 тыс. человек.

Краснодарцы с сентября 2024 года устраивали пикеты, записывали обращения и собирали подписи против проекта. Активиста Виталия Черкасова и депутата Александра Сафронова обвинили в проведении несанкционированного митинга из-за сбора подписей на улице и оштрафовали. В октябре 2025 года планируемую стройку перенесли из зеленой зоны на 500 метров, но жители все равно остались недовольны.