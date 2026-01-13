Жители Краснодара второй день подряд жалуются на нечищеные дороги. Власти просят водителей пересесть на трамваи и «порадоваться зиме»

Жители Краснодара жалуются в соцсетях на плохую уборку улиц и дорог от снега

13 января жители Краснодара вновь сообщили в чате МЦУ о нечищеных дорогах. Жалобы на «ледяную кашу» и «стиральную доску» поступают с улиц Садовой, Северной, Волжской, Уральской, Сормовской, 40-летия Победы, Уссурийской, Российской, Ростовского шоссе, Фрунзе, Гоголя, Фадеева, Лузана, Шоссе Нефтяников, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, Каляева, Ставропольской, Селезнева, улиц Гидростроя и Юбилейного микрорайона и других.

Однако мэр Краснодара Евгений Наумов заявил в своем телеграм-канале, что за сутки в Краснодаре от гололеда обработали более 450 километров дорог. По его словам, специалисты засыпали песко-соляной смесью почти 60 городских улиц.



При этом глава Краснодара признал, что только утром 12 января в городе произошло около 60 ДТП, и порекомендовал жителям передвигаться на общественном транспорте. В первую очередь — на трамвае.



Также 12 января по теме высказалась директор департамента информполитики Краснодара Надежда Лутай:

«Давайте порадуемся этой недолгой зиме и не будем ворчать. А скажем спасибо городским службам, людям, которые чистят дворы, дороги и тротуары».

Позже чиновница отредактировала свой пост, удалив в нем фразу «не ворчать».