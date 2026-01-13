Жители Краснодара второй день подряд жалуются на нечищеные дороги. Власти просят водителей пересесть на трамваи и «порадоваться зиме»

13 января жители Краснодара вновь сообщили в чате МЦУ о нечищеных дорогах. Жалобы на «ледяную кашу» и «стиральную доску» поступают с улиц Садовой, Северной, Волжской, Уральской, Сормовской, 40-летия Победы, Уссурийской, Российской, Ростовского шоссе, Фрунзе, Гоголя, Фадеева, Лузана, Шоссе Нефтяников, Офицерской, Коммунаров, Гоголя, Каляева, Ставропольской, Селезнева, улиц Гидростроя и Юбилейного микрорайона и других.

Собрали комментарии пользователей:

  • «Смотрю на улицу и вижу, что ничего не обработано. Дороги и тротуары — каток, а машин нет, техники снегоочистительной не было и, вероятно, не будет».
  • «Муж ехал на работу к 5:30 утра с ХБК в центр. Ничего не почищено и не посыпано. Лед и шишки на дороге. Ехал со скоростью 20 км в час. Будьте осторожны».
  • «Проехал от Губернского до парка Горького. Ни одной машины на дорогах нет. Наледь с дорог не снята, присыпана песком 1/3 от всей дороги, но в условиях ледяной колеи этот песок, что мертвому припарка. Суворовский мост в сторону выезда из города — каток».
  • «Просто зеркало. Нигде не посыпано. Можно убиться. Ни одна остановка общественного транспорта не посыпана. Пострадают сотни людей».

Снегопад и мороз до -15 °С:

Однако мэр Краснодара Евгений Наумов заявил в своем телеграм-канале, что за сутки в Краснодаре от гололеда обработали более 450 километров дорог. По его словам, специалисты засыпали песко-соляной смесью почти 60 городских улиц.

При этом глава Краснодара признал, что только утром 12 января в городе произошло около 60 ДТП, и порекомендовал жителям передвигаться на общественном транспорте. В первую очередь — на трамвае.

Также 12 января по теме высказалась директор департамента информполитики Краснодара Надежда Лутай:

«Давайте порадуемся этой недолгой зиме и не будем ворчать. А скажем спасибо городским службам, людям, которые чистят дворы, дороги и тротуары».

Позже чиновница отредактировала свой пост, удалив в нем фразу «не ворчать».

Как писали Юга.ру, жалобы на нечищеные дороги стали поступать от краснодарцев в понедельник, 12 января. В первый рабочий день года в городе выпал снег и на улицах образовались 9-балльные пробки.

